En medio de la angustia y la incertidumbre por la salud de Thiago Medina, quien continúa internado en terapia intensiva tras el accidente de moto en Moreno, Daniela Celis (con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia) relató en Intrusos el conmovedor instante en que pudo verlo.

“Yo a Thiago lo vi una sola vez, el domingo, tres minutos, por primera y única vez. No podés entrar siempre”, explicó Daniela, dejando en claro lo estrictas que son las visitas.

Con la voz entrecortada, Celis contó qué hizo en esos pocos minutos junto a él: “Quería que él escuche mi voz, le dije que las niñas estaban bien porque yo sé que está preocupado por ellas. Yo lo siento, yo lo sé. Y yo quería decirle que estaban contenidas, que había un montón de familia y amigos ayudándonos, que no estábamos solas. Que se quede tranquilo, que se tome su tiempo, que él es fuerte, que tiene un corazón inmenso”.

La exparticipante de Gran Hermano también destacó la importancia de transmitirle amor y energía positiva a Thiago: “Lo toqué y le hablé para que sienta esa energía buena y ese amor que tengo. Es muy difícil, pero yo quería que supiera que estamos todos rezando por él”.

Sobre la dinámica de las visitas, Daniela aclaró: “Eso lo maneja el hospital, igual que los partes médicos. También Thiago tiene una familia muy grande y todos lo quieren ver. Hacemos una por familia y en general entra el padre”.

Con fe y esperanza, Daniela concluyó agradeciendo las cadenas de oración y el apoyo de la gente: “Hay muchísima gente rezando, orando, acompañándonos. Ojalá pronto pueda volver a entrar y que él me escuche de nuevo”.

DANIELA CELIS, A FLOR DE PIEL AL RECORDAR EL ÚLTIMO DÍA CON THIAGO MEDINA ANTES DEL ACCIDENTE

En medio de la incertidumbre por la salud de Thiago Medina, quien continúa internado en terapia intensiva tras un brutal accidente de moto en Moreno, Daniela Celis (con quien tiene a sus hijas Aimé y Laia) habló con el corazón en la mano sobre cómo vive este durísimo presente.

“Es muy escasa la información que nos dan. Lo único que me queda es tener esperanzas y fe. Estoy destrozada por dentro, pero tengo que estar fuerte por las nenas”, confesó la influencer, visiblemente quebrada, en una nota que dio a Intrusos.

Con un nudo en la garganta, Daniela relató cómo fue el último día antes de la tragedia: “Llegué a mi casa y no lo encontré. Lo llamaba y me parecía muy raro porque dejó a las nenas solas con la niñera, algo que nunca hacíamos. Después de media hora me atiende la voz de una mujer y me dijeron lo que nunca quise escuchar: ‘Thiago tuvo un accidente, está en el hospital de Moreno en quirófano’”.

El testimonio dejó en claro el estado de shock que atravesó al enterarse de la noticia: “Ahí mi mundo… Estaba en mi casa, pensaba qué hacía porque tenía que dejar a las nenas e ir con Thiago", agregó. Y cerró, muy movilizada: “Mi familia y la suya fueron, me vine volando hasta acá”.