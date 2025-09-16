A cuatro días del accidente en moto de Thiago Medina (22), su hermana Camila Deniz, popularmente conocida como Camilota, se quebró en la puerta del hospital de Moreno en donde su hermano pelea por su vida y le pidió a la gente que recen por la recuperación del joven de 22 años.

“Creo mucho en Dios. En todo. Sé que la gente está orando, están haciendo cadenas de oración. Lo quiero ver a mi hermano”, dijo Camilota, desconsolada, en A la Barbarossa.

Aferrada a la fe y confiando en los médicos, la influencer agregó sin poder contener el llanto: “Ayer me arrodillé y le pedí a Dios por mi hermano. Es mi creencia. Le dije: ‘Dios, tenemos que salir de esta. Tiene que salir de esta. Tiene dos hijas. Tiene familia’”.

“Yo sé que va a salir, pero nos cuesta la realidad que estamos pasando. Lo que estamos pasando es una pesadilla”, agregó, muy angustiada.

Antes de ingresar al hospital a donar sangre, porque Thiago necesita dadores, expresó: “Tenemos que ser fuertes, pero quiero despertarme de esta pesadilla. ¿Por qué a nosotros? Mi hermano nunca se metió con nadie. Me duele no tenerlo acá. Somos muy unidos”.

DANIELA CELIS Y SUS REZOS POR THIAGO MEDINA

Minutos más tarde, Daniela Celis, mamá de las hijas de Thiago, contó en Intrusos que está yendo a Luján a rezar por su expareja, por su pronta recuperación.

“La luz de cada vela que prendo es enorme, Thiago está recibiendo cada oración y toda la fuerza que le envían".

“Y yo se las agradezco a cada uno. Necesitamos seguir orando con fe. Vamos a lograr su evolución”, expresó la ex Gran Hermano en sus historias de Instagram, junto a una imagen con las manitos pintadas de sus hijas, Aimé y Laia, dedicadas a su papá.

