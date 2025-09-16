A cuatro días del accidente en moto de Thiago Medina (22), su hermana Camila Deniz, popularmente conocida como Camilota, rompió en llanto desde el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno ante la prensa.

“Creo mucho en Dios. En todo. Sé que la gente está orando”, expresó Cami en nota con A la Barbarossa, con visible angustia.

“Ayer no pude entrar a ver a mi hermano. No sé si tengo el coraje de volver a entrar y verlo otra vez. Verlo ahí, se me pasan un montón de cosas por la cabeza”, agregó y rompió en llanto.

“Yo sé que eso lo tengo que atravesar. Ni tengo el coraje de ver a sus bebés... Sé que Dani me necesita, pero me cuesta”, concluyó la hermana de Thiago desde el hospital, donde Medina lucha por su vida.

Foto: captura de pantalla de Telefe.

Desgarrador: Camilota llora por Thiago Medina desde el hospital

Aferrada a la fe y confiando en los médicos, Camilota agregó sin poder contener el llanto: “Ayer me arrodillé y le pedí a Dios por mi hermano. Es mi creencia. Le digo: ‘tiene que salir de esta. Tiene dos hijas’”.

“Lo que estamos pasando es una pesadilla. Tenemos que ser fuertes, pero quiero despertarme de esta pesadilla. ¿Por qué a nosotros? Mi hermano nunca se metió con nadie. Me duele no tenerlo acá”, concluyó.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.