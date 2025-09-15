La recuperación de Thiago Medina (22) tras el tremendo accidente en moto tiene en vilo a sus hermanos, y Camilota se plantó en la puerta del hospital de Moreno ante la prensa.

“Lo único que pedimos es cadenas de oración”, enfatizó la exparticipante de Cuestión de Peso, pese a las leves mejorías ya que está sedado en terapia intesiva con asistencia respiratoria mecánica.

Luego imploró: “También necesitamos que respeten un poquito, porque es una situación bastante dura para todos”.

“Hay hermanos e hijas que los esperan”, justificó su ruego la tía de las mellizas Laia y Aimé (2).

Brisa y Camilota hablaron sobre la salud de Thiago Medina, su hermano

Al lado de Camila Deniz estaba Brisa, la hermana melliza de Thiago que aprobaba todo con sus gestos.

La queja de Camilota por el caso de Thiago Medina

“Están difundiendo un montón de cosas que no son. Imágenes falsas, fotos...”, lamentó Camilota al tiempo que insistía en que solo familiares de sangre o Daniela Celis iban a dar información fidedigna.

En cuanto a los pedidos, la influencer solicitó que le escriban a sus redes sociales para hacer publicidades y poder bancar los costos de los traslados y la comida.

Por último, reiteraron la convocatoria a dadores de sangre de cualquier grupo y factor al hospital Hospital Mariano y Luciano de la Vega, de Moreno.