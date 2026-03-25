Luego de los nervios y la adrenalina que se vivió en una nueva gala de nominación de Gran Hermano: Generación Dorada, que quedó marcada por la emoción que se vivió tras la salida de Jenny Mavinga de la casa por voluntad propia, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Lola Tomaszeuski, Juani Car y Jennifer “La Pincoya” Galvarini (los tres fulminados por el líder semanal, Martín Rodríguez), Manuel “Manu” Ibero, Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Catalina “Titi” Tcherkaski, Luana Fernández, Lolo Poggio, Franco Poggio y Franco Zunino quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son once los participantes que se juegan su permanencia en el programa. Pero, cabe destacar, que mañana (jueves) el conductor sacará de placa (que esta semana es negativa) a tres jugadores, el domingo a otros, y el resto quedará a merced de la decisión del público antes de abandonar el ciclo el próximo lunes.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LLANTO DESGARRADOR EN GRAN HERMANO: MAVINGA DECIDIÓ ABANDONAR LA CASA Y SU DESPEDIDA HIZO QUEBRAR A TODOS

Es una noche de emociones fuertes en Gran Hermano: Generación Dorada. Cuando todo parecía encaminarse a una gala de nominación más, Jenny Mavinga sorprendió con una decisión tajante: abandonar el reality de Telefe. Y lo hizo envuelta en un llanto desconsolado que atravesó la pantalla.

Fue el propio Gran Hermano quien dio a conocer la noticia de la joven y se mostró apenado por esta decisión: “Has sido una gran jugadora, pero sobre todo fuiste y sos una excelente persona. Espero de todo corazón que afuera encuentres lo que estás necesitando y que recuperes esa sonrisa tan linda que nos regalaste siempre”, se lo escuchó decir.

Conmovida hasta las lágrimas, Mavinga tomó aire y respondió con sinceridad absoluta: “Yo también te voy a extrañar, Gran Hermano. Gracias por la oportunidad”.

Foto: Captura (Telefe)

“Agradezco a toda la gente en esta casa. Estoy feliz de haber sido parte de esto, de compartir con los chicos. Los quiero a todos, gracias por compartir conmigo. No quería irme, pero solamente quiero decir gracias”, cerró, completamente quebrada.

La despedida fue tan intensa como emotiva. Entre abrazos, gritos de aliento y lágrimas, sus compañeros la acompañaron hasta la puerta giratoria, donde finalmente se concretó su salida.