Ester lunes se produjo el esperado regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano. La actriz ingresó a la casa a través de la puerta giratoria. Minutos antes, Ángel de Brito llamó a los televidentes de LAM a usar el sentido común frente a las explicaciones de Santiago del Moro, Juan Pablo Floribello y todos los involucrados.
En los últimos días se puso en duda seriamente que Andrea del Boca haya pasado seis días internada, y por eso en varios de los programas de espectáculos de América se especuló con que la actriz se encontraba renegociando su contrato y obtuvo 1.700.000 pesos por día.
En LAM, Ángel de Brito recordó que desde Telefe le desmintieron a más no poder el regreso de Andrea este lunes: “Parece que hoy se curó. Hoy justo le salió el alta”, ironizó. “El viernes tenía el alta. Especularon con la vuelta y la protegió desde Santiago Del moro, a Laura Ufbal y las tres pelotas de Telefe. La cuidan, nomás, no puedo hablar”, se sinceró el conductor.
Leé más:
Filtraron los chats entre Danelik y Kennys Palacios previos a Gran Hermano Generación Dorada
INCRÉDULO, ÁNGEL DE BRITO APELÓ AL SENTIDO COMÚN FRENTE AL POLÉMICO REGRESO DE ANDREA DEL BOCA A GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA
“Pero entonces rompió el aislamiento, chicos. Es un escándalo”, protestó la ex Telefe Pilar Smith. “¿Cómo la van a tener? ¿Amordazada y vendada? Nos estafaron”, le respondió De Brito, que apeló al sentido común del espectador ante la batería de situaciones que se dieron en la última semana.
“Pero por favor,que le saquen la matrícula a ese escribano. ¿Que iba a estar ahí al lado de esta mujer? ¡Por favor! ¿A quién le quieren hacer creer esa estupidez? Solo Del Moro y Laura Ufdal pueden creer eso. Mirá si un escribano va a estar al lado de Andrea del Boca seis días. Fue al sanatorio y la mandaron a la casa”, reveló el conductor.
Frente a las explicaciones de rigor de Pepe Ochoa, De Brito llevó el pedal de la ironía al máximo. “Le hicieron la colonoscopía vendada con las orejas tapadas y con el escribano al lado mientras le metían las cosas y todo. Y casualmente hoy se resuelve y hoy tiene el alta para entrar a la gala”, agregó el conductor.
Leé más:
Gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada: quién se fue de la casa este lunes
SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO
Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.