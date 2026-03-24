Ester lunes se produjo el esperado regreso de Andrea del Boca a Gran Hermano. La actriz ingresó a la casa a través de la puerta giratoria. Minutos antes, Ángel de Brito llamó a los televidentes de LAM a usar el sentido común frente a las explicaciones de Santiago del Moro, Juan Pablo Floribello y todos los involucrados.

En los últimos días se puso en duda seriamente que Andrea del Boca haya pasado seis días internada, y por eso en varios de los programas de espectáculos de América se especuló con que la actriz se encontraba renegociando su contrato y obtuvo 1.700.000 pesos por día.

Andrea del Boca en Gran Hermano (Foto: captura Telefe)

En LAM, Ángel de Brito recordó que desde Telefe le desmintieron a más no poder el regreso de Andrea este lunes: “Parece que hoy se curó. Hoy justo le salió el alta”, ironizó. “El viernes tenía el alta. Especularon con la vuelta y la protegió desde Santiago Del moro, a Laura Ufbal y las tres pelotas de Telefe. La cuidan, nomás, no puedo hablar”, se sinceró el conductor.

Leé más:

Filtraron los chats entre Danelik y Kennys Palacios previos a Gran Hermano Generación Dorada

INCRÉDULO, ÁNGEL DE BRITO APELÓ AL SENTIDO COMÚN FRENTE AL POLÉMICO REGRESO DE ANDREA DEL BOCA A GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

“Pero entonces rompió el aislamiento, chicos. Es un escándalo”, protestó la ex Telefe Pilar Smith. “¿Cómo la van a tener? ¿Amordazada y vendada? Nos estafaron”, le respondió De Brito, que apeló al sentido común del espectador ante la batería de situaciones que se dieron en la última semana.

Fotos: capturas América TV y Telefe

“Pero por favor,que le saquen la matrícula a ese escribano. ¿Que iba a estar ahí al lado de esta mujer? ¡Por favor! ¿A quién le quieren hacer creer esa estupidez? Solo Del Moro y Laura Ufdal pueden creer eso. Mirá si un escribano va a estar al lado de Andrea del Boca seis días. Fue al sanatorio y la mandaron a la casa”, reveló el conductor.

Frente a las explicaciones de rigor de Pepe Ochoa, De Brito llevó el pedal de la ironía al máximo. “Le hicieron la colonoscopía vendada con las orejas tapadas y con el escribano al lado mientras le metían las cosas y todo. Y casualmente hoy se resuelve y hoy tiene el alta para entrar a la gala”, agregó el conductor.

Leé más:

Gala de eliminación en Gran Hermano Generación Dorada: quién se fue de la casa este lunes

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.