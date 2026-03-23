Otro escándalo sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada después de que se filtraron chats privados entre Danelik y Kennys Palacios. La polémica estalló cuando la participante apuntó contra el estilista en pleno reality, y el entorno de Kennys no dudó en salir a defenderlo con pruebas contundentes.

Todo comenzó tras un tenso cruce en la casa más famosa del país. En un clip que se viralizó en redes, se vio a la tiktoker tucumana cuestionar a Kennys Palacios, amigo de Wanda Nara: “Lo único que hace Kennys es reírse, pobrecito”, lanzó Danelik, generando incomodidad entre sus compañeros.

Los chats entre Danelik y Kennys Palacios previos a Gran Hermano (Foto: captura Instagram @kennyspalacios)

El peluquero, visiblemente molesto, le respondió: “¿No me puedo reír ahora?”. Pero Danelik redobló la apuesta: “Sí, pero tan exagerado no”. El ida y vuelta subió la temperatura dentro de la casa y encendió la furia del entorno de Kennys.

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En medio de la polémica, desde la cuenta oficial de Kennys Palacios en Instagram, publicaron capturas de los mensajes directos que mantuvo con Danelik antes de ingresar al reality. Allí, dejaron en claro que la relación entre ambos venía de antes y que, según ellos, Danelik le pidió ayuda a Kennys para el casting de “Gran Hermano”.

Los chats entre Danelik y Kennys Palacios previos a Gran Hermano (Foto: captura Instagram @kennyspalacios)

“Danelik ataca a Kennys desde el día uno, pero se olvida de que le pidió ayuda para el casting de ‘Gran Hermano’. Kennys siempre fue muy buena onda con ella”, escribieron en las redes del estilista, junto a las pruebas de los mensajes y comentarios de cariño previos al ingreso a la casa.

Los chats entre Danelik y Kennys Palacios previos a Gran Hermano (Foto: captura Instagram @kennyspalacios)

Los chats entre Danelik y Kennys Palacios previos a Gran Hermano (Foto: captura Instagram @kennyspalacios)

La defensa fue aún más dura: “Ella está perdida y se agarra de cualquier cosa para hacer su show”, denunciaron, dejando en claro que la interna entre ambos tiene historia y que la buena onda inicial se rompió apenas arrancó el juego.

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