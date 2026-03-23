Un verdadero cimbronazo sacude a Gran Hermano Generación Dorada. En medio de tensiones crecientes dentro de la casa, una participante estaría evaluando abandonar el reality tras una fuerte pelea que se volvió viral.

“Sol se quiere ir”, lanzó Georgina Barbarossa en su programa de Telefe, poniendo el foco en el escandaloso cruce que protagonizaron Solange y Manuel durante el fin de semana.

Con más detalles, Pía Shaw sumó: “Sí, por la pelea con Manuel en la cocina. Eso activó que Sol se quiera ir de la casa”.

Pese al impacto de la versión, la conductora se mostró escéptica: “Yo creo que no se va a ir”.

Sin embargo, la panelista de A la Barbarossa fue contundente: “Aún no se sabe”. Pía dejó abierta la posibilidad de una salida inesperada.

La tremenda pelea de Sol y Manu en Gran Hermano Generación Dorada (captura de Telefe)

ASÍ FUE LA ESCANDALOSA PELEA DE SOL Y MANUEL EN GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

Manuel Ibero: -Vos, Sol, no lavás un carajo...

Solange Abraham: -Me parece que estás nervioso.

Manuel: -Ni siquiera en tu edición ganaste.

Sol: -Nunca vi a alguien que haga tan mal un complot. Hacé la valijita.

Manuel: -Qué creída y engreída que sos.

Sol: -Cociná, que es para lo único que sabés hacer...

Manuel: -Vos no servís ni para eso.

Sol: -Cociná, que eso te sale bien, para eso viniste.

Manuel: -Te casaste con un flaco que tenía plata y te creés Dios.

Sol: -Ah, ¿nos metemos con cosas personales? ¿Qué sabés vos de mi vida? ¿Estás envidioso?

Manuel: -¿De vos? Si estás vacía. No tenés una cualidad que pueda envidiar.

Sol: -Andá a entrenar y a inyectarte cositas. ¿O esos músculos son naturales? El anabólico se te fue al cerebro...

El durísimo intercambio dejó a la casa en shock y podría tener consecuencias directas en el juego, con una posible salida que cambiaría por completo el rumbo del reality.

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