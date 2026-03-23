El 17 de marzo, la producción anuló todos los votos y envió a todos los participantes de Gran Hermano Generación Dorada a placa de nominados tras detectar un complot masivo sin discreción.

Con el correr de los días, y a medida que avanzó la semana, varios jugadores lograron bajar de placa, reconfigurando el escenario dentro de la casa más famosa del país.

Así quedó la placa de Gran Hermano (captura de Telefe)

Así quedó la placa de Gran Hermano: quién se va este lunes 23 de marzo

Finalmente, este domingo 22 de marzo, Santiago del Moro comunicó en vivo cómo quedó conformada la placa definitiva. Uno de ellos deberá abandonar el reality este lunes 23.

“¿Quién querés que siga? Juanicar, Kennys, Lola, Luana, Martín, Nazareno y Zinino. El voto es positivo”, anunció el conductor, dejando en manos del público la decisión final.