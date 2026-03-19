Cuando parecía que Gran Hermano: Generación Dorada ya había mostrado todas sus cartas, apareció una bomba que puede cambiarlo todo. Según contó Ángel de Brito en LAM, una figura icónica del espectáculo estaría muy cerca de ingresar al reality de Telefe: Graciela Alfano.

“Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”, reveló el conductor, dejando en claro que las charlas están avanzadas y que el desembarco sería inminente.

La movida no sería casual: coincidiría con la salida de una participante clave: “Justo coincide con que Andrea de Boca (que está fuera de la casa por un tema de salud y no se sabe si va a volver) estaría saliendo”, deslizó, alimentando aún más las especulaciones.

Foto: Instagram (@iconoalfano)

Sobre cómo se dio la negociación, De Brito fue directo y sin vueltas: “Ella escuchó la oferta, le interesó y ya pasaron a la instancia económica, es lo único que importa”,siguió, dando a entender que el acuerdo está más cerca de lo que parece.

“Conociendo a la Alfano, que va por todo, va a querer quedarse y va a querer jugar. La mitad de la casa la va a odiar y la mitad se la va a querer”, cerraron en el ciclo de América.

¿Entrará Graciela Alfano a Gran Hermano: Generación Dorada?

Ángel de Brito: “Viene negociando hace días su representante con gente de Telefe, de la productora de Gran Hermano, para que ingrese a la casa en abril”.

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EL DESCONSOLADO LLANTO DE ANDEA DEL BOCA TRAS DISCUTIR CON SUS COMPAÑEROS EN GRAN HERMANO GENERACIÓN DORADA

La convivencia en Gran Hermano: Generación Dorada volvió a estallar y tuvo como protagonista a Andrea del Boca, quien terminó desconsolada en el confesionario después de una fuerte discusión con varios de sus compañeros.

Visiblemente afectada por el conflicto, la actriz habló a corazón abierto frente a las cámaras y explicó qué fue lo que más le dolió de la situación: “Es un volcán en erupción que siento adentro”, comenzó diciendo, al intentar describir el torbellino de emociones que atravesaba tras el enfrentamiento.

Andrea también cuestionó la forma en que sus compañeros reaccionaron a una respuesta que ella había dado durante una dinámica dentro de la casa: “Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que vos pusiste ahí en esa caja y que yo contesté lo que yo creía, que me ataquen; y que sea un ataque donde, evidentemente, les molesto mucho”, expresó, con lágrimas en los ojos.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

En ese sentido, dejó en claro que siente que el nivel del enfrentamiento fue exagerado: “En realidad no los acusé de algo grave como para que me digan que no respeto. Yo no vine acá a competir contra vos, vine a competir conmigo misma”, afirmó.

Y se mostró sorprendida por las críticas que recibió sobre su personalidad: “Ellos hablan de mi ego y realmente pienso cuántas personas que están en mi lugar artístico de tantos años, vendrían a estar acá. Cero, ni una”, lanzó.

Foto: Captura de video de Instagram (@granhermanoar)

De todas maneras, la actriz remarcó que dentro de la casa todos deberían sentirse en igualdad de condiciones: “Estamos todos al mismo nivel y nos cuidamos entre todos porque sabemos que tenemos valores, educación y respeto por el otro. No cambiaría mi manera de ser porque yo voy de frente. Y la gente de afuera sabe que, bien o mal, yo voy de frente”, aseguró.

Andrea del Boca: “Lo que no me gusta es que utilicen una pregunta que vos pusiste ahí en esa caja y que yo contesté lo que yo creía, que me ataquen; y que sea un ataque donde, evidentemente, les molesto mucho”.

Finalmente, aprovechó el momento para enviar un mensaje tranquilizador a su familia desde la casa: “Antes que nada, un beso a mi mamá, a mi tía y a mi hija. Y estoy bien, no se asusten, estoy bien”, cerró, todavía emocionada.