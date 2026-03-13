En plena gala de eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada, Andrea del Boca sorprendió a Santiago del Moro con un inesperado pedido en vivo.

“¿Algún día vas a venir a dormir a esta casa? Un día”, le preguntó la actriz al conductor del reality, generando risas en el estudio.

Tomando positivamente la propuesta, Del Moro respondió: “Sí, espero que esta temporada sí. Siempre digo lo mismo”.

Sin embargo, Andrea redobló la apuesta y le marcó una condición: “24 horas. Porque vos no sabés lo que es, es otro mundo”.

El inesperado pedido de Andrea del Boca a Santiago del Moro en Gran Hermano (captura de Telefe)

La actriz atraviesa por primera vez la experiencia de estar dentro de la casa más famosa del país y quiso transmitirle al conductor lo especial que resulta la convivencia.

Conocedor del formato, Del Moro coincidió con ella y explicó: “Eventualmente, cuando voy a comer, me asombra porque cuando ponés un pie en esa casa es como que el mundo se detiene. Es otro código, es otro tiempo. Ustedes están en Narnia”.

Quién se fue el 12 de marzo de Gran Hermano Generación Dorada

El 12 de marzo, la casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió una gala cargada de emociones y despedidas.

Tras una semana marcada por tensiones entre los participantes, Carla “Carlota” Bigliani se convirtió en la nueva eliminada del reality, luego de quedar fuera del juego por decisión del público.