La expulsión de Carmiña de Gran Hermano Generación Dorada por sus expresiones racistas contra Yenny Mavinga generó un momento de fuerte tensión dentro de la casa.

Tras la salida de la participante, Mavinga se mostró angustiada y sorprendida, y recibió el apoyo inmediato de Andrea del Boca, Daniela de Lucía y Yipio.

En medio de la conmoción, la actriz fue una de las primeras en acercarse para contenerla mientras Mavinga intentaba procesar lo ocurrido.

Gran Hermano: Andrea del Boca contuvo a Mavinga en pleno llanto tras la expulsión de Carmiña (captura de Telefe, A la Barbarossa)

“Me sorprendió”, expresó Mavinga, todavía impactada por la situación.

Andrea no dudó en marcar su postura sobre lo sucedido:“No se pueden hacer chistes con esas cosas”, le dijo con firmeza.

Mavinga, tras la expulsión de Carmiña de Gran Hermano (captura de Telefe, A la Barbarossa)

Visiblemente afectada, Mavinga insistió en que nunca había tenido un conflicto con su compañera dentro del reality. “Yo con ella nunca hablé nada malo. Nunca nada. Jamás”, aseguró.

Entonces intervino Daniela de Lucía, quien buscó tranquilizarla y dejar en claro que no tenía responsabilidad en lo ocurrido. “Tranqui. Vos no hiciste nada. Fue un comentario de mal gusto. Punto. De ella, no tuyo”, remarcó.

En ese contexto, Andrea del Boca también defendió la decisión del programa de tomar una medida ejemplar frente a los dichos discriminatorios.

“Gran Hermano es un formato internacional y no puede permitir esos comentarios racistas”, sostuvo la actriz.

Por su parte, Yipio también respaldó la determinación de la producción del reality. “Gran Hermano hizo esto para que no sigan pasando las cosas que pasan”, expresó.

Mientras Mavinga rompía en llanto por la situación, Andrea del Boca volvió a acercarse para darle contención.“No hiciste nada vos, no tenés que estar nerviosa”, le dijo con tono calmo.