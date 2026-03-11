La expulsión de Carmiña Masi de Gran Hermano: Generación Dorada dejó uno de los momentos más tensos de la temporada. Después de que la voz del reality anunciara su salida inmediata por comentarios racistas contra Jenny Mavinga, la participante protagonizó un emotivo ida y vuelta con su compañera antes de abandonar la casa.

Todo ocurrió segundos después del anuncio oficial. La reacción de Carmiña fue de desconcierto total y no dudó en pedirle a la joven tener un breve diálogo: “Quiero decirle algo a Mavi”, insistió, mientras la casa quedaba en silencio. La respuesta de su compañera fue directa: “Carmiña, nunca te hice nada. ¿Por qué?”.

Visiblemente afectada, la ahora exjugadora intentó aclarar el contexto de sus palabras: “Hice contigo ese chiste que no se hace, que es un chiste de muy mal gusto. Al toque que lo dije me di cuenta que estaba mal. Dije: ‘borra eso’. Me di cuenta obviamente que no era la forma”, explicó.

Foto: Captura (Telefe)

Luego, llegaron las disculpas, tanto para su compañera como para el público. “Te pido disculpas y le pido disculpas a toda la gente, obviamente de color, porque no es un chiste para hacer acá ni en ningún lado”, expresó.

Durante el breve intercambio también dejó en claro que, según su mirada, nunca tuvo intención de lastimar: “Sabés que no tengo ningún problema contigo. Cuando te pasaron cosas te di la mano, te abracé”, le dijo a Mavinga.

A pesar de su descargo, Carmiña aceptó la sanción del reality. “Entiendo, son las reglas del juego. Sabía que esto iba a pasar en algún momento porque soy muy bocona”, cerró.

Foto: Captura (Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: EXPULSARON A CARMIÑA TRAS LOS DICHOS RACISTAS CONTRA MAVINGA

Un nuevo escándalo sacudió la casa de Gran Hermano: Generación Dorada y terminó con una expulsión inmediata. La participante Carmiña Masi fue eliminada del reality de Telefe luego de realizar comentarios racistas contra su compañera Jenny Mavinga.

La situación ocurrió durante la mañana de este miércoles 11 de marzo, pero la decisión se comunicó horas después, cuando Gran Hermano reunió a todos los jugadores en el living para dirigirse directamente a la casa, con un duro mensaje sobre discriminación y respeto.

“Por favor, necesito que todos escuchen y hagan absoluto silencio. En mi casa no voy a permitir expresiones que promuevan estereotipos que menoscaban la dignidad de las personas”, comenzó diciendo la voz del programa.

Foto: Captura (Telefe)

El comunicado fue contundente desde el inicio y dejó en claro que la convivencia tiene límites muy claros dentro del programa: “Todos debemos ser tratados con respeto. Más allá del color de piel, origen étnico, religión, identidad de género o ideología”, remarcó.

Luego, la producción fue directa al punto al referirse al episodio protagonizado por Carmina: “Hoy escuché un comentario que me llena de preocupación y mucha vergüenza”, expresó Gran Hermano frente a los concursantes.

Y agregó con firmeza: “Carmiña, sabrás que no puedo dejar pasar tu desagradable comportamiento de esta mañana. Tuviste expresiones racistas absolutamente fuera de lugar hacia tu compañera Mavinga. Se trata de una conducta inadmisible”.

Foto: Captura (Telefe)

Antes de anunciar la sanción final, Gran Hermano también reflexionó sobre el impacto de este tipo de actitudes: “En el mundo, desgraciadamente, el racismo es un mal que continúa existiendo. Nada me gustaría más que al menos en mi casa podamos brindar un mensaje superador en el cual prevalezcan el respeto y la inclusión”, sostuvo.

El momento más fuerte llegó cuando se reveló cuál sería la consecuencia para la participante: “Asociar a tu compañera con esclavitud es una ofensa que no voy a consentir, aún cuando haya sido formulada en forma de broma. Con estos temas no se bromea”, sentenció.

Finalmente, llegó la decisión definitiva que dejó a todos los jugadores en shock: “He tomado una decisión. A partir de este momento, Carmiña estás expulsada de mi casa. Debes abandonar la competencia. Dirígete hacia la puerta giratoria en este mismo instante”, cerró Gran Hermano, sin vuelta atrás.