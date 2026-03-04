A poco más de una semana del arranque de Gran Hermano: Generación Dorada, la convivencia ya explotó y los roces entre los participantes no tardaron en aparecer. Entre las peleas más calientes, la que protagonizan Andrea del Boca y Brian Sarmiento se lleva todas las miradas: la actriz y el exfutbolista ya no se soportan y lo dejaron claro en un nuevo cruce que encendió la casa.

El último episodio de tensión se dio cuando Del Boca le reclamó a Sarmiento por dormir en el dormitorio femenino, un espacio donde varias de las chicas se cambian con total confianza. Incómoda con la situación, la actriz fue directa. “Avísame porque, como te digo, a lo mejor a las chicas no les molesta estar en bolas adelante tuyo, a mí me da un poco de pudor. No por vos, sino por cualquiera. No te lo tomes personal, a eso voy. Me da como pudor”, le dijo.

Captura de buentelefe, Gran Hermano Generación Dorada.

Brian Sarmiento intentó bajarle el tono a la discusión: “No hay drama. Igual yo el otro día me estaba bañando y por ahí vos necesitabas entrar al baño y yo no tengo drama”. Pero Andrea no aflojó y fue más allá: “Pero eso siempre lo hacen porque no se ve para entrar a hacer pis. Hoy me estaba bañando y entró Yanina y Pincoya a limpiar vidrio. También he ido a hacer pis mientras se está bañando algún hombre, no le pregunto quién es, pero la voz es de un hombre”.

DESPUÉS DEL COMINO-GATE, ANDREA DEL BOCA Y BRIAN SARMIENTO SE VOLVIERON A CRUZAR EN GRAN HERMANO

La charla terminó con un “Para la próxima vez, ya lo sabemos. Gracias”, de Andrea, y un “Está bien”, de Brian, que se retiró del cuarto. Pero la actriz guardó lo mejor para el final: cuando quedó sola, miró a cámara y lanzó filosa: “A mamá mono con bananas verdes no”, dejando en claro que no piensa dejar pasar ni una dentro de la casa.

El reality más famoso del país ya mostró que esta edición no va a dar respiro. Las diferencias entre los participantes se hacen cada vez más evidentes y los cruces suben la temperatura de la convivencia. Andrea del Boca, que además enfrenta complicaciones judiciales fuera de la casa, se mostró firme y dejó un mensaje claro para sus compañeros: no va a tolerar faltas de respeto ni situaciones incómodas.

Brian Sarmiento de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Por su parte, Brian Sarmiento quedó en el centro de la polémica por segunda vez tras quedarse desnudo en su dormitorio, pero frente a algunas participantes y deberá decidir si cambia su actitud o sigue sumando enemigos en el juego. La casa está que arde y todo puede pasar en las próximas galas.

