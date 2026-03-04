El último campeón de Gran Hermano, Santiago “Tato” Algorta, vivió horas de tensión en Dolores, Uruguay, después de protagonizar un accidente automovilístico que encendió las alarmas entre sus seguidores.

La noticia se viralizó rápidamente en redes sociales y generó preocupación. Según contó Pepe Ochoa en las redes de LAM (América), Tato dobló en una curva poco señalizada y sin luz, lo que provocó el choque.

Las imágenes del accidente automovilístico que sufrió Santiago Algorta en Uruguay. (Foto: Captura Telefe)

“Terminó volcando con su auto, por suerte tenía el cinturón de seguridad puesto y también los airbags que le funcionaban. Llegó la ambulancia, lo trasladaron y está fuera de peligro”, detalló el panelista.

TATO ALGORTA SUFRIÓ UN ACCIDENTE VIAL EN URUGUAY Y SE CONOCIÓ SU ESTADO DE SALUD

Más tarde, Santiago del Moro, conductor del reality, llevó tranquilidad al público desde el aire: “No le pasó nada. El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Así que ya charló con la producción y él está bien, eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”, expresó.

Pepe Ochoa dio la primicia de que Santiago Algorta sufrió un accidente automovilístico en Uruguay. (Foto: Captura X / elejercitodelam)

Por su parte, la periodista Laura Ubfal aclaró que, a diferencia de lo que se dijo en un primer momento, el vehículo no volcó, sino que fue un choque que no pasó a mayores. Además, remarcó que Tato Algorta no fue hospitalizado en ningún momento.

Mientras tanto, sus más de 700 mil seguidores esperan que el propio Tato se pronuncie en sus redes sociales para dar su versión de los hechos. Por ahora, el accidente solo dejó un gran susto y daños materiales en el auto, pero el ex Gran Hermano está bien y fuera de peligro.

