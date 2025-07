Luego de casi siete meses de aislamiento en la casa de Gran Hermano, Santiago “Tato” Algorta, el flamante ganador del reality, fue por primera vez a LAM y reveló que se quiso levantar a una famosa.

“Todos disparamos alguna vez algún mensaje por Instagram”, dijo el uruguayo, afirmando que antes de entrar a GH le escribió a una famosa.

A QUÉ FAMOSA SE QUISO LEVANTAR TATO ALGORTA, EL GANADOR DE GRAN HERMANO 2024-2025

Ángel de Brito: -¿Tenés material para que te escrachen?

Tato Algorta: -No, no.

Ángel: -¿Nada turbio? ¿Ningún videito? ¿No le mandaste nada a nadie? ¿Seguro?

Tato: -Quien nunca... Pero no, no creo que haya.

Marcela Feudale: -No está seguro.

Tato: -Me pasó en la casa, que me dijeron “dijiste tal cosa”. Y yo dije “no lo dije”...

Ángel: -¿Alguna famosa te quiso levantar?

Tato: -No, yo quise levantarme a alguna famosa.

Yanina Latorre: -¿A quién?

Tato: -No, no importa.

Ángel: -¿Cuándo eras famoso o antes de GH?

Tato: -Ahora no tuve tiempo. Recién salí. Apenas agarré el celular.

Ángel: -¿Antes de GH le tiraste los perros a alguien y te rebotó?

Tato: -Sí, todos alguna vez disparamos algún mensaje por Instagram.

Rocío Marengo: -¿A quién?

Tato: -No lo voy a decir.

Ángel: -Mirá si te lo publica.

Tato: -Que lo publique. Un caballero no tiene memoria y no voy a decir nada. Realmente, no lo voy a decir.

