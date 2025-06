A una semana de ganar Gran Hermano 2024-2025, Santiago “Tato” Algorta reveló la clave de su exitosa estrategia para consagrarse campeón del reality.

Aprovechando la presencia del uruguayo en A la Barbarossa, Gastón Trezeguet le preguntó: “En la casa te aislaron, te victimizaron, y eso te vino bárbaro para ganarte el afuera. ¿Vos sabías que eso estaba ocurriendo?”.

Con convicción, Algorta respondió: “Sí, lo sospechaba. Yo sabía que tengo una gran fortaleza, que es la templanza. No me gusta reaccionar e intento no tomarme nada personal”.

Foto: captura de pantalla de Telefe, A la Barbarossa.

“Desde esa base, dije ‘tengo que armar un grupo chiquito y bien fuerte’. Y sí pinchar, pero pinchar desde el juego, con el teléfono rojo y cuando tenía que nominar, fulminar”, agregó el ganador de GH.

Intrigado en el pensante juego de Tato, Gastón le retrucó: “¿Era tu idea antes de ingresar a la casa jugar la carta de ‘voy a hacer que me odien y yo quedar impune’?”.

Y el ex Gran Hermano fue contundente: “No que me odien, sí pinchar, ser frontal, decir cosas que no gusten para ver la reacción del otro. Obviamente, cuando el otro peor reaccionara, más se sacara, para mí era mejor porque más se exponía el otro”.

GRAN HERMANO: CÓMO ESTÁ TATO ALGORTA A CASI UNA SEMANA DE GANAR EL REALITY

“Volví a la vida real. ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! Bueno, quería dejar este videíto para decirles que fueron unos días para bajar un poco a tierra, intentar entender de que gané Gran Hermano”.

“Sigo un poco en shock, pero quería aparecer para decirles a todos que estoy bien. Estoy retomando muy de a poquito, poniéndome al tanto de todo muy a poquito”.

“Pero quería decirles más que nada gracias, gracias, gracias. Me hicieron muy feliz, me cumplieron el sueño y me siento, obviamente, en deuda y voy a ir de a poquito devolviéndoles tanto, tanto amor”.

“La verdad es que todo salió muy bien, muy bien. Por momentos fue difícil, pero sentí mucho su apoyo. En cada placa se sentía el aguante”.

Foto: captura de pantalla de Instagram Stories de Tato Algorta.

“Así que nada, agradecerles porque todo esto lo ganamos juntos, lo hicimos juntos y ahora lo tenemos que empezar a disfrutar juntos”.

“Gracias Uruguay, que sé que bancaron un montón. Ya tengo muchas ganas de ir para ahí, ojalá pronto pueda estar por ahí”.

“Decirles que ahora arranca otra etapa. Arranca una nueva etapa, en la cual ojalá podamos seguir muy juntos, acompañándonos un montón, intercambiando, reflexionando juntos y todo esto que nos conectó tanto que se mantenga y que ahora podamos seguir con mayor ida y vuelta”.

“Los quiero mucho, ya vamos a seguir en contacto… Los quiero mucho, mucho, mucho, mucho de corazón”.

“Que estén muy felices. Estoy muy agradecidos Un beso enorme”, dijo Tato en una video que subió a Instagram stories.

