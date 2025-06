El 24 de junio, Santiago “Tato” Algorta se consagró campeón en Gran Hermano 2024-2025. El joven de Uruguay quedó en el mano a mano final con Ulises Apóstolo y fue el favorito de la gente.

Luego de más de seis meses y medio aislado, Tato se paró en la puerta de salida y lanzó un contundente mensaje, que lo pintó de pies a cabeza.

EL FUERTE MENSAJE DE TATO TRAS GANAR GRAN HERMANO 2024.2025

“Gracias Big. No me quiero ir de acá. Me muero de ganas de ser muy feliz. Los quiero mucho. Gracias por cuidarme. Soy muy feliz”.

“Gente, vayan por lo que sueñan, vayan por lo que quieren. Sean muy felices. Y hagan, hagan, hagan, que ahí está la felicidad”.

“Y cáguense en la opinión de los demás. Mientras que no le hagan mal a nadie, cáguense en la opinión de los demás y sean ustedes, fieles a sí mismos”.

“Gracias. Los quiero mucho. Chau, chau”.

