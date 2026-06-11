Paloma Fort vivió horas de desconcierto y bronca luego de que circulara el rumor de su muerte a manos de Laura Ubfal. La noticia, que se viralizó rápidamente, fue replicada por la panelista de LAM, quien aseguró que la información provenía de Inglaterra.

Sin embargo, la propia Paloma salió a desmentirlo y no se guardó nada: apuntó directo contra la panelista y también contra su exabogado, Alejandro Broitman.

Filosos mensajes de Paloma Fort tras la muerte de Gustavo Martínez (Foto: Web)

En diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live, Paloma relató cómo se enteró del insólito trascendido: “Me llamó una amiga, me preguntaba si estaba bien, le dije que sí, pero no llegaba a entender lo que estaba pasando. Y mi amiga me manda esta famosa nota que pone la señora Ubfal”.

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La hija de Ricardo Fort no ocultó su indignación: “Yo a Laura la conozco, ella conoció a mi madre y me llama muchísimo la atención que haya escrito lo que escribió. Encima llamó a un exabogado mío, que lo tuve que echar por diferentes razones, el doctor (Alejandro) Broitman, que confirma que me morí”.

Paloma fue más allá y cuestionó la responsabilidad de quienes difundieron la versión: “No sé qué es peor, si que un letrado dé por hecho que realmente me morí o la persona que hackeó mi WhatsApp y puso lo que puso a todos mis contactos, esa barbaridad”.

Laura Ubfal en LAM (Foto: captura América TV)

Lejos de quedarse callada, Paloma cerró con una frase contundente: “En cuanto a la pseudo periodista que confirma una situación así y a este exabogado mío que confirma este tema, es lo que me da más asco todavía”. Por el momento, la mujer aclaró que no iniciará acciones judiciales, pero dejó en claro su malestar por la difusión de una noticia falsa que la tuvo como protagonista.

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