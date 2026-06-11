Empanada gigante de molleja con queso ahumado, una receta “bomba” para compartir entre amigos

Las empanadas admiten todo tipo de rellenos, pero pocas opciones logran un resultado tan contundente como la combinación de mollejas y queso ahumado. Con una textura crocante por fuera y un interior jugoso, esta versión se destaca por su sabor intenso y por el contraste entre la carne y el queso fundido.

La receta fue compartida por el chef uruguayo Ale Acland, quien propone aprovechar unas buenas mollejas cocidas a la plancha, mezclarlas con verdeo y un toque de chimichurri para potenciar el sabor. El resultado es un relleno simple, pero con mucha personalidad.

Además de ser atractiva para los fanáticos de las achuras, esta preparación tiene una ventaja extra: puede hacerse en formato grande para compartir entre varias personas. Servida recién salida del aceite, con la masa dorada y crocante, se convierte en una opción ideal para acompañar con una cerveza fría o una picada.

Comensales 1 Ingredientes 2 mollejas cocidas y picadas

mollejas cocidas y picadas Sal

Pimienta

Chimichurri

Una cebolla de verdeo picada

cebolla de verdeo picada Queso ahumado

Una tapa de tarta

Empanada gigante con mollejas y queso ahumado. Instagram @claldy_oficial.

Procedimiento para la empanada gigante de molleja con queso ahumado

Picar las mollejas cocidas en trozos pequeños. Condimentarlas con sal, pimienta y un poco de chimichurri. Cocinar en una sartén junto con la cebolla de verdeo picada hasta que los ingredientes se integren y tomen color. Colocar una tapa de tarta sobre una superficie de trabajo y distribuir el relleno de mollejas. Agregar abundante queso ahumado cortado en cubos o fetas. Cerrar la empanada grande sellando bien los bordes. Calentar abundante aceite en una olla o sartén profunda. Freír la empanada hasta que la masa quede dorada y crocante de ambos lados. Retirar, escurrir sobre papel absorbente y servir caliente para disfrutar del queso fundido en su mejor punto.

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