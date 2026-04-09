Las empanadas de vacío son una alternativa ideal para quienes buscan salir del relleno clásico y probar un sabor más profundo y casero. Esta versión de Salva la Cocina aprovecha la cocción lenta del vacío en vino tinto para lograr una carne tierna, sabrosa y perfecta para desmenuzar.
El agregado de queso provolone y vino tinto transforma el relleno en una preparación más intensa, jugosa y aromática. Es una receta rendidora, ideal para reuniones o para preparar con anticipación y tener listas para horno o fritura según la ocasión.
Ingredientes
- 2 k de vacío vacuno.
- 700 cc de vino tinto.
- Una cabeza de ajo.
- Romero fresco.
- Un k de cebolla.
- 0,5 k de cebolla de verdeo.
- 6 huevos duros.
- 0,5 k de queso provolone.
- 2 morrones rojos.
- 500 g de grasa vacuna.
- 2 docenas de tapas de empanadas.
- Una cda de comino.
- Una cda de pimentón dulce.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
- En una fuente de horno, colocar el vacío, el vino tinto, la cabeza de ajo cortada al medio y la rama de romero.
- Tapar con papel aluminio y cocinar en horno a 180° durante 2 horas. Desmenuzar.
- Rehogar el morrón picado, la cebolla picada y la parte blanca de la cebolla de verdeo en juliana, la grasa y un chorrito de aceite de oliva, hasta que se vuelva transparente.
- Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino.
- Incorporar el vacío y dejar enfriar.
- Una vez frío, agregar la parte verde de la cebolla de verdeo picada fina, los huevos en trocitos y el queso provolone rallado.
- Rellenar y repulgar las tapas.
- Cocinar en horno o fritas.
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