Las empanadas de vacío son una alternativa ideal para quienes buscan salir del relleno clásico y probar un sabor más profundo y casero. Esta versión de Salva la Cocina aprovecha la cocción lenta del vacío en vino tinto para lograr una carne tierna, sabrosa y perfecta para desmenuzar.

El agregado de queso provolone y vino tinto transforma el relleno en una preparación más intensa, jugosa y aromática. Es una receta rendidora, ideal para reuniones o para preparar con anticipación y tener listas para horno o fritura según la ocasión.

Ingredientes

2 k de vacío vacuno.

700 cc de vino tinto.

Una cabeza de ajo.

Romero fresco.

Un k de cebolla.

0,5 k de cebolla de verdeo

6 huevos duros.

0,5 k de queso provolone.

2 morrones rojos.

500 g de grasa vacuna.

2 docenas de tapas de empanadas.

Una cda de comino.

Una cda de pimentón dulce.

Sal y pimienta, a gusto.

Uno de los secretos de esta receta es el vacío braseado al vino tinto. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

En una fuente de horno, colocar el vacío , el vino tinto, la cabeza de ajo cortada al medio y la rama de romero. Tapar con papel aluminio y cocinar en horno a 180° durante 2 horas. Desmenuzar. Rehogar el morrón picado, la cebolla picada y la parte blanca de la cebolla de verdeo en juliana, la grasa y un chorrito de aceite de oliva, hasta que se vuelva transparente. Condimentar con sal, pimienta, pimentón y comino. Incorporar el vacío y dejar enfriar. Una vez frío, agregar la parte verde de la cebolla de verdeo picada fina, los huevos en trocitos y el queso provolone rallado. Rellenar y repulgar las tapas. Cocinar en horno o fritas.

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