La receta del vacío de cerdo a la pizza lleva un corte clásico de la parrilla a un versión más gourmet y completa, con salsa de tomate, cebolla y un mix de quesos que se gratina sobre la carne. Se puede hacer en plancha o sartén en pocos pasos y el resultado final es muy sabroso.

Primero hay que sellar y dorar el vacío de ambos lados, mientras que en paralelo se va rehogando la cebolla en una sartén con aceite de oliva hasta que quede bien cocinada. Recién cuando la carne está casi en su punto -siempre bien cocida en el caso del cerdo- se suman los ingredientes por arriba.

La clave de este plato, sin dudas, está en el orden y en el mix de quesos: primero la salsa, después la cebolla y finalmente la combinación de muzzarella, provoleta y gouda. Ese conjunto aporta sabor, textura y un gratinado más parejo, que termina de delinear la receta.

Ingredientes para el vacío de cerdo a la pizza

1 vacío de cerdo

0,5 kg de cebolla

150 g de queso gouda

150 g de queso provoleta

200 g de queso muzzarella

300 g de salsa de tomate

50 cc de aceite de oliva

Sal y pimienta a gusto

Mix de hierbas a gusto

La receta de vacío de cerdo a la pizza lleva 150 gramos de queso provoleta. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Prender el fuego y preparar la parrilla, plancha o sartén. Cortar las cebollas, rallar los quesos y cortar la muzzarella. En una sartén, cocinar la cebolla con aceite de oliva hasta que esté bien dorada. Cocinar el vacío de cerdo hasta dorarlo bien de un lado, dar vuelta y cocinar del otro. Cuando esté casi cocido, agregar la salsa de tomate sobre la carne. Sumar la cebolla cocida, los quesos rallados y por último la muzzarella. Gratinar hasta que el queso esté fundido y levemente dorado. Terminar con mix de hierbas por arriba.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/