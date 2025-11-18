Este matambre de cerdo arrollado de Salvador Mazzocchi tiene todo lo que se busca en una comida al horno: una carne que queda jugosa, un relleno potente con quesos y almendras, y una costra crocante que se forma mientras se cocina. La combinación de tomates secos, espinaca y quesos le da un aroma espectacular, mientras que la salsa de naranja y miel aporta un toque dulce y fresco que lo levanta muchísimo.
La receta es ideal para un almuerzo familiar, para una mesa de fin de semana o incluso para servir en días especiales. Se prepara con pocos pasos, se arma rápido y el resultado es un plato completo, colorido y muy rendidor. Además, el brócoli gratinado suma textura, sabor y un contraste perfecto para acompañar cada rodaja del matambre.
Ingredientes para el matambre de cerdo arrollado
- Un matambre de cerdo.
- 15 tomates secos hidratados en té.
- 200 g de queso azul.
- 300 g de queso provolone.
- 50 g de almendras.
- 2 paquetes de espinaca.
- Jugo de 3 naranjas.
- 4 cdas de miel.
- Salsa de soja.
- Un brócoli grande.
- 3 dientes de ajo.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
- Limpiar el excedente de grasa del matambre de cerdo.
- Desplegar el matambre, salar y colocar encima los tomates secos ya hidratados previamente en té, la espinaca picada, los quesos rallados y las almendras.
- Cerrar de manera tal que quede el contenido en su interior y, por último, atarlo con el hilo.
- Llevar a horno a temperatura media durante una hora.
- Para preparar la salsa, hervir el jugo de naranja, con la miel y, al finalizar, sumar un chorro de salsa de soja.
- Para la guarnición, hervir el brócoli y separar las flores para dejarlo en trozos pequeños.
- Cocinar en horno fuerte durante 10 minutos con aceite de oliva, sal, pimienta y queso rallado hasta gratinar.
- Emplatar las rodajas de matambre salseadas con los brócolis gratinados.