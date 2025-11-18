Este matambre de cerdo arrollado de Salvador Mazzocchi tiene todo lo que se busca en una comida al horno: una carne que queda jugosa, un relleno potente con quesos y almendras, y una costra crocante que se forma mientras se cocina. La combinación de tomates secos, espinaca y quesos le da un aroma espectacular, mientras que la salsa de naranja y miel aporta un toque dulce y fresco que lo levanta muchísimo.

La receta es ideal para un almuerzo familiar, para una mesa de fin de semana o incluso para servir en días especiales. Se prepara con pocos pasos, se arma rápido y el resultado es un plato completo, colorido y muy rendidor. Además, el brócoli gratinado suma textura, sabor y un contraste perfecto para acompañar cada rodaja del matambre.

Ingredientes para el matambre de cerdo arrollado

Un matambre de cerdo.

15 tomates secos hidratados en té.

200 g de queso azul.

300 g de queso provolone.

50 g de almendras.

2 paquetes de espinaca.

Jugo de 3 naranjas.

4 cdas de miel.

Salsa de soja.

Un brócoli grande.

3 dientes de ajo.

Sal y pimienta, a gusto.

El cocinero Salvador Mazzocchi. Foto. Instagram @salvalacocina.

Procedimiento