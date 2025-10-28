El chef Salvador Mazzocchi, conocido como Salva La Cocina, nos invita a ir más allá de la clásica milanesa para crear una versión rellena y sofisticada. Se trata de una milanesa de cerdo que se transforma en un bocado gourmet, ideal para sorprender a la familia y romper con la rutina.

La clave está en el relleno y en el toque agridulce que acompaña a la carne. Para que esta milanesa rellena sea inolvidable, el secreto de Salva está en el corazón del plato: cebollas caramelizadas y queso brie, que se funden creando una explosión de sabor.

Ingredientes para milanesas de cerdo rellenas

Para las milanesas

1/2 k de bondiola de cerdo.

Una cebolla.

100 g de queso brie.

2 cdas de azúcar.

3 cdas de mostaza.

3 cdas de miel.

Una cda de ají molido.

100 g de panceta ahumada.

200 g de harina.

3 huevos.

300 g de pan rallado.

Para la guarnición

Un k de mandioca.

2 dientes de ajo.

3 cdas de perejil fresco picado.

Milanesa de cerdo rellena con mandiocas fritas: la receta de Salva Mazzocchi. Cucinare.TV.

Procedimiento

Para las milanesas, cortar las cebollas en juliana. Llevar a una sartén a fuego bajo con aceite de oliva y sal hasta que estén blandas. Sumar el azúcar y dejar caramelizar durante 5 minutos. Reservar. Cortar las bondiolas en bifes de 250 g cada uno. Con una cuchilla, abrir los bifes en forma de mariposa y rellenar con las cebollas caramelizadas y el queso brie cortado en láminas. Pasar las milanesas de bondiola por harina, huevo y, por último, por pan rallado. Para la guarnición, pelar la mandioca con cuchillo y hervir en una olla con sal durante 35 minutos aproximadamente. Cuando se ablanden, sacarlas de la olla, secar, cortar en bastones grandes y freír. Para la salsa agridulce, en una sartén dorar a fuego medio las pancetas hasta que estén crocantes. Retirar y partir con la mano. En un bowl, mezclar la miel, mostaza y ají molido. Emplatar las milanesas colocando la salsa agridulce por encima de las milanesas y sumar una lluvia de panceta crocante picada. Acompañar con las mandiocas fritas.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/