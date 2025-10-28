El chef Salvador Mazzocchi, conocido como Salva La Cocina, nos invita a ir más allá de la clásica milanesa para crear una versión rellena y sofisticada. Se trata de una milanesa de cerdo que se transforma en un bocado gourmet, ideal para sorprender a la familia y romper con la rutina.
La clave está en el relleno y en el toque agridulce que acompaña a la carne. Para que esta milanesa rellena sea inolvidable, el secreto de Salva está en el corazón del plato: cebollas caramelizadas y queso brie, que se funden creando una explosión de sabor.
Ingredientes para milanesas de cerdo rellenas
Para las milanesas
- 1/2 k de bondiola de cerdo.
- Una cebolla.
- 100 g de queso brie.
- 2 cdas de azúcar.
- 3 cdas de mostaza.
- 3 cdas de miel.
- Una cda de ají molido.
- 100 g de panceta ahumada.
- 200 g de harina.
- 3 huevos.
- 300 g de pan rallado.
Para la guarnición
- Un k de mandioca.
- 2 dientes de ajo.
- 3 cdas de perejil fresco picado.
Milanesa de cerdo rellena con mandiocas fritas: la receta de Salva Mazzocchi. Cucinare.TV.
Procedimiento
- Para las milanesas, cortar las cebollas en juliana.
- Llevar a una sartén a fuego bajo con aceite de oliva y sal hasta que estén blandas.
- Sumar el azúcar y dejar caramelizar durante 5 minutos. Reservar.
- Cortar las bondiolas en bifes de 250 g cada uno.
- Con una cuchilla, abrir los bifes en forma de mariposa y rellenar con las cebollas caramelizadas y el queso brie cortado en láminas.
- Pasar las milanesas de bondiola por harina, huevo y, por último, por pan rallado.
- Para la guarnición, pelar la mandioca con cuchillo y hervir en una olla con sal durante 35 minutos aproximadamente.
- Cuando se ablanden, sacarlas de la olla, secar, cortar en bastones grandes y freír.
- Para la salsa agridulce, en una sartén dorar a fuego medio las pancetas hasta que estén crocantes.
- Retirar y partir con la mano. En un bowl, mezclar la miel, mostaza y ají molido.
- Emplatar las milanesas colocando la salsa agridulce por encima de las milanesas y sumar una lluvia de panceta crocante picada.
- Acompañar con las mandiocas fritas.
