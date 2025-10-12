La milanesa a la napolitana es un emblema de la mesa argentina. Su éxito reside en un equilibrio delicado: ¿cómo evitar que la milanesa quede seca o que el rebozado se ablande al bañarla con salsa? La clave no está solo en la nalga o la bola de lomo que elijamos.

El secreto está en dominar la técnica de preparación antes de la cocción. El reposo de la carne en el huevo con ajo y perejil, y luego el doble paso por el rebozado (ambas veces con frío), son pasos cruciales que aseguran un sabor profundo y una jugosidad interior.

Ingredientes para milanesa a la napolitana

Un k de nalga, bola de lomo o cuadrada cortada en milanesas.

4 huevos.

Sal y pimienta negra, a gusto.

Un diente de ajo pelado, sin brote y muy picado.

2 cdas de perejil picado.

300 g de pan rallado o rebozador.

Para la salsa de tomates

Una cda de aceite de oliva.

Una cebolla rallada.

Un diente de ajo pelado, sin brote y muy picado.

Una lata de tomates perita.

3 cdas de orégano.

Una cdta de ají molido.

Sal y pimienta, a gusto.

Para el armado

2 fetas de jamón cocido.

200 g de queso muzzarella rallado grueso.

Aceite de girasol para freír.

2 cdas de perejil picado.

Milanesas napolitanas con papas fritas, un clásico de todos los tiempos. Foto: Cucinare.TV

Procedimiento

Colocar sobre una tabla la carne cortada en milanesa y darles suaves golpes con una maza de cocina a fin de adelgazarlas un poco más. Emparejar los bordes y eliminar la grasa visible. Pasarlas por la mezcla condimentada de huevos, ajo y perejil picado. Llevar a la heladera por lo menos durante media hora para que se fijen los sabores. Cubrir con pan rallado o rebozador de ambos lados y volver a llevar al frío para que se adhiera bien a la carne. Freír en abundante aceite caliente. Mientras tanto, realizar una simple salsa de tomates: en una sartén o cacerolita, con una cucharada de aceite de oliva caliente cocinar durante dos minutos, a fuego moderado, la cebolla rallada y el diente de ajo picado. Salpimentar y añadir el contenido de una lata de tomates perita previamente picado. Agregar orégano y ají molido, y cocinar suavemente durante unos 10 minutos más. Reservar. Precalentar el horno a máximo. Colocar las milanesas en una asadera y cubrirlas a cada una con la salsa de tomates, una lonja de jamón y encima el queso muzzarella rallado. Llevar al horno para finalizar la cocción y que el queso se funda o gratine. Servir espolvoreando con perejil picado.

