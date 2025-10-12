La milanesa a la napolitana es un emblema de la mesa argentina. Su éxito reside en un equilibrio delicado: ¿cómo evitar que la milanesa quede seca o que el rebozado se ablande al bañarla con salsa? La clave no está solo en la nalga o la bola de lomo que elijamos.
El secreto está en dominar la técnica de preparación antes de la cocción. El reposo de la carne en el huevo con ajo y perejil, y luego el doble paso por el rebozado (ambas veces con frío), son pasos cruciales que aseguran un sabor profundo y una jugosidad interior.
Ingredientes para milanesa a la napolitana
- Un k de nalga, bola de lomo o cuadrada cortada en milanesas.
- 4 huevos.
- Sal y pimienta negra, a gusto.
- Un diente de ajo pelado, sin brote y muy picado.
- 2 cdas de perejil picado.
- 300 g de pan rallado o rebozador.
Para la salsa de tomates
- Una cda de aceite de oliva.
- Una cebolla rallada.
- Un diente de ajo pelado, sin brote y muy picado.
- Una lata de tomates perita.
- 3 cdas de orégano.
- Una cdta de ají molido.
- Sal y pimienta, a gusto.
Para el armado
- 2 fetas de jamón cocido.
- 200 g de queso muzzarella rallado grueso.
- Aceite de girasol para freír.
- 2 cdas de perejil picado.
Procedimiento
- Colocar sobre una tabla la carne cortada en milanesa y darles suaves golpes con una maza de cocina a fin de adelgazarlas un poco más. Emparejar los bordes y eliminar la grasa visible.
- Pasarlas por la mezcla condimentada de huevos, ajo y perejil picado.
- Llevar a la heladera por lo menos durante media hora para que se fijen los sabores.
- Cubrir con pan rallado o rebozador de ambos lados y volver a llevar al frío para que se adhiera bien a la carne.
- Freír en abundante aceite caliente.
- Mientras tanto, realizar una simple salsa de tomates: en una sartén o cacerolita, con una cucharada de aceite de oliva caliente cocinar durante dos minutos, a fuego moderado, la cebolla rallada y el diente de ajo picado.
- Salpimentar y añadir el contenido de una lata de tomates perita previamente picado.
- Agregar orégano y ají molido, y cocinar suavemente durante unos 10 minutos más. Reservar.
- Precalentar el horno a máximo. Colocar las milanesas en una asadera y cubrirlas a cada una con la salsa de tomates, una lonja de jamón y encima el queso muzzarella rallado.
- Llevar al horno para finalizar la cocción y que el queso se funda o gratine.
- Servir espolvoreando con perejil picado.
