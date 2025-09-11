Cuando el hambre aparece de imprevisto, estos bastones de muzzarella y espinaca son el salvavidas perfecto: cremosa mezcla de queso crema y muzzarella, con espinaca blanqueada que suma frescura y color, todo congelado y cortado en tiras en apenas media hora.

Luego, con un empanado de harina, huevo y pan rallado especiado, se fríen rápido y quedan crocantes por fuera y tiernos por dentro. Ideal para picadas, viandas o como aperitivo express, este snack se acompaña con salsa de tomate como dip.

Ingredientes para bastones de muzzarella y espinaca

500 g de queso muzzarella.

200 g de queso crema tipo americano.

Un atado de espinaca.

2 huevos.

Una taza de harina.

Una taza de pan rallado.

2 cdas de orégano.

2 cdas de pimentón.

2 cdas de ají molido.

Sal y pimienta, a gusto.

Un litro de aceite de girasol.

Salsa de tomates.

Procedimiento

En un bowl, integrar el queso crema junto a la espinaca blanqueada y picada, la muzzarella rallada, la sal y la pimienta. Estirar la preparación en una placa con papel manteca y llevar al freezer por media hora hasta que esté sólida. Cortar bastones de nuestra preparación congelada. Pasar por harina, luego por huevo batido y por último por el pan rallado condimentado con el orégano, el pimentón y el ají molido. Reservar. Freír en aceite caliente y servir con salsa de tomate en dip.

