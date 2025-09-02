Cuando el frío aparece, nada reconforta tanto como una sopa de espinaca bien casera. Esta versión sencilla reúne cebolla, ajo, espinacas, caldo de verduras y un chorrito de leche o crema que le aporta suavidad.
Todo se cocina junto y se licúa hasta lograr una textura cremosa. Además de sabrosa, esta sopa es una opción liviana y nutritiva, gracias a las vitaminas y minerales de la espinaca.
Ingredientes para sopa de espinaca
- 2 atados de espinaca.
- Una cebolla.
- 2 dientes de ajo.
- 150 cc de caldo de verduras.
- 75 cc de crema de leche.
- Sal y pimienta, a gusto.
- Nuez moscada.
Procedimiento
- Cocinar las espinacas en caldo, hirviendo por unos minutos.
- Picar la cebolla y el ajo, y saltear. Agregar la espinaca ya cocida y escurrida.
- Procesar todos los vegetales. Ayudarse con caldo de cocción para llegar a una buena densidad de sopa y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada.
- Volver a la olla y terminar con la crema.
- Servir con el huevo poché por encima si se desea.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/