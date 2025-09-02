Cuando el frío aparece, nada reconforta tanto como una sopa de espinaca bien casera. Esta versión sencilla reúne cebolla, ajo, espinacas, caldo de verduras y un chorrito de leche o crema que le aporta suavidad.

Todo se cocina junto y se licúa hasta lograr una textura cremosa. Además de sabrosa, esta sopa es una opción liviana y nutritiva, gracias a las vitaminas y minerales de la espinaca.

Ingredientes para sopa de espinaca

2 atados de espinaca.

Una cebolla.

2 dientes de ajo.

150 cc de caldo de verduras.

75 cc de crema de leche.

Sal y pimienta, a gusto.

Nuez moscada.

Procedimiento

Cocinar las espinacas en caldo, hirviendo por unos minutos. Picar la cebolla y el ajo, y saltear. Agregar la espinaca ya cocida y escurrida. Procesar todos los vegetales. Ayudarse con caldo de cocción para llegar a una buena densidad de sopa y condimentar con sal, pimienta y nuez moscada. Volver a la olla y terminar con la crema. Servir con el huevo poché por encima si se desea.

