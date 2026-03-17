La morcilla es una de las achuras más destacadas de la cocina argentina. Su presencia en la parrilla es casi obligada y suele aparecer en las primeras rondas del asado, muchas veces formando el clásico “matrimonio” junto al chorizo.

Sin embargo, la morcilla también tiene mucho potencial para usarse en otras recetas. Su textura suave y su sabor intenso permiten incorporarlo en platos cotidianos que se pueden preparar en sartén u horno, sin necesidad de prender el fuego.

El cocinero Salvador Mazzocchi, Más conocido como Salva La Cocina. Foto. Instagram @salvalacocina.

En ese sentido, Salva La Cocina propone varias ideas simples para llevar la morcilla a la cocina diaria. Desde empanadas hasta un revuelto estilo bodegón, son recetas fáciles que se preparan en pocos pasos y permiten disfrutar este ingrediente de una manera distinta.

Morcilla a la española con manzanas y cebolla caramelizada

Ingredientes

Morcillas

Cebollas

Manzanas

Azúcar moreno

Aceite de oliva

Sal

Pimienta

Procedimiento

Pelar y cortar las cebollas en juliana. En una sartén grande, añadir un poco de aceite de oliva y sofreír las cebollas a fuego lento. Agregar el azúcar moreno y cocina hasta que las cebollas estén caramelizadas. Pelar y cortar las manzanas en rodajas finas. Agregarlas a la sartén con las cebollas y cocinar hasta que estén tiernas. Mientras tanto, cortar las morcillas en rodajas y freírlas en otra sartén con un poco de aceite hasta que estén doradas. Servir las rodajas de morcilla sobre una cama de manzanas y cebolla caramelizada. Añadir sal y pimienta a gusto.

Empanadas de morcilla y queso

Ingredientes

Morcillas

Tapas de empanadas

Queso rallado

Cebolla

Ajos

Aceite de oliva

Empanadas de morcilla y queso, por Salva la Cocina. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Precalentar el horno a 180°. Pelar y picar finamente la cebolla y los ajos. Sofreír en una sartén con un poco de aceite de oliva hasta que estén dorados. Retirar la piel de las morcillas y desmenuzar en la sartén con la cebolla y el ajo. Cocinar hasta que la morcilla esté bien cocida. Retirar del fuego y mezclar con el queso rallado. Rellenar las tapas de empanadas con la mezcla de morcilla y queso. Cerrarlas y sellar los bordes con un tenedor. Colocar las empanadas en una bandeja de horno engrasada y hornear durante 20-25 minutos o hasta que estén doradas.

Revuelto gramajo con morcilla

Ingredientes

Morcillas

Papas

Cebolla

Pimiento

Huevos

Aceite de oliva

Perejil fresco

Procedimiento

Pelar y cortar las papas en tiras finas (tipo bastón). Freírlas en una sartén grande con abundante aceite caliente hasta que estén doradas y crujientes. Retirarlas y escurrirlas sobre papel absorbente. Pelar y cortar la cebolla en juliana. Cortar el pimiento en tiras. En una sartén grande, sofreír la cebolla y el pimiento con un poco de aceite de oliva hasta que estén tiernos. Retirar la piel de las morcillas y desmenuzar en la sartén con la cebolla y el pimiento. Cocinar hasta que la morcilla esté bien cocida. Añadir las papas fritas a la sartén y mezclar bien. Batir los huevos y añadirlos a la sartén. Cocinar a fuego medio, revolviendo constantemente, hasta que los huevos estén cocidos pero aún jugosos. Servir caliente, espolvoreado con perejil fresco picado.

Croquetas de morcilla con peperonata

Ingredientes

Una rosca de morcilla.

2 cebollas.

250 g de cebolla de verdeo.

250 de queso muzzarella.

100 g de queso azul

Harina, c/n.

4 huevos.

Panko, c/n.

Nuez moscada, sal, pimienta.

Croquetas de morcilla, por Salva la Cocina. Foto: Cucnare TV

Para la salsa

Un morrón.

Un diente de ajo.

Una cebolla.

Un tomate.

Puñado de albahaca.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

Procedimiento

Sacar la piel de la morcilla, cortar en rodajas y cocinar en la plancha. En paralelo, caramelizar las cebollas. En un bowl, mezclar la morcilla, las cebollas, las cebollas de verdeo y los quesos. Formar croquetas, llevar al frío durante media hora, pasar por harina, huevo, panko y freír. Para la guarnición, quemar los vegetales en la chapa, limpiarlos y procesarlos.

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