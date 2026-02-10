Las croquetas de morcilla en cinco pasos son una opción rendidora y fácil de preparar, ideal para sumar a una picada, servir como entrada caliente o esperar el asado con algo distinto. Con una base simple y pocos ingredientes, permiten lograr bocados crocantes por fuera y bien cremosos por dentro, con un sabor intenso y bien marcado.

En esta versión, la morcilla grillada se mezcla con cebolla caramelizada y una combinación de quesos que aporta untuosidad y profundidad. El rebozado con panko asegura una textura dorada y pareja, mientras que la peperonata de vegetales asados suma frescura y un contraste justo que equilibra el plato.

Ingredientes para las croquetas de morcilla

Una rosca de morcilla.

2 cebollas.

250 g de cebolla de verdeo.

250 de queso muzzarella.

100 g de queso azul

Harina, c/n.

4 huevos.

Panko, c/n.

Nuez moscada, sal, pimienta.

Para la salsa

Un morrón.

Un diente de ajo.

Una cebolla.

Un tomate.

Puñado de albahaca.

Aceite de oliva.

Sal y pimienta, a gusto.

El rebozado con panko, un paso clave en la receta de Croquetas de morcilla. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Sacar la piel de la morcilla, cortar en rodajas y cocinar en la plancha. En paralelo, caramelizar las cebollas En un bowl, mezclar la morcilla, las cebollas, las cebollas de verdeo y los quesos. Formar croquetas, llevar al frío durante media hora, pasar por harina, huevo, panko y freír. Para la guarnición, quemar los vegetales en la chapa, limpiarlos y procesarlos.

