Las croquetas de morcilla en cinco pasos son una opción rendidora y fácil de preparar, ideal para sumar a una picada, servir como entrada caliente o esperar el asado con algo distinto. Con una base simple y pocos ingredientes, permiten lograr bocados crocantes por fuera y bien cremosos por dentro, con un sabor intenso y bien marcado.
En esta versión, la morcilla grillada se mezcla con cebolla caramelizada y una combinación de quesos que aporta untuosidad y profundidad. El rebozado con panko asegura una textura dorada y pareja, mientras que la peperonata de vegetales asados suma frescura y un contraste justo que equilibra el plato.
Ingredientes para las croquetas de morcilla
- Una rosca de morcilla.
- 2 cebollas.
- 250 g de cebolla de verdeo.
- 250 de queso muzzarella.
- 100 g de queso azul.
- Harina, c/n.
- 4 huevos.
- Panko, c/n.
- Nuez moscada, sal, pimienta.
Para la salsa
- Un morrón.
- Un diente de ajo.
- Una cebolla.
- Un tomate.
- Puñado de albahaca.
- Aceite de oliva.
- Sal y pimienta, a gusto.
Procedimiento
- Sacar la piel de la morcilla, cortar en rodajas y cocinar en la plancha.
- En paralelo, caramelizar las cebollas.
- En un bowl, mezclar la morcilla, las cebollas, las cebollas de verdeo y los quesos.
- Formar croquetas, llevar al frío durante media hora, pasar por harina, huevo, panko y freír.
- Para la guarnición, quemar los vegetales en la chapa, limpiarlos y procesarlos.
Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/