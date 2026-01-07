Los chicken fingers son uno de esos platos que siempre funcionan: le gusta tanto a los más chiquitos como a los grandes, se pueden comer fácilmente con la mano y sirven para preparar una picada, un almuerzo informal o una cena rápida.

En esta versión, el rebozado es el gran protagonista, porque en lugar del empanado clásico se usan papas fritas trituradas, lo que garantiza un exterior bien crujiente. El resultado es un pollo dorado, sabroso y con textura, que se completa con una salsa de cheddar suave y cremosa.

Ingredientes para los chicken fingers

Para las tiras de pollo

3 pechugas de pollo.

300 g de harina 000 Dia.

150 cc de leche.

200 cc de agua.

Un huevo.

Una cdta de pimentón dulce.

2 cdtas de tomillo.

Papas fritas kétchup Dia.

Papas fritas tubo sabor barbacoa Dia.

Sal y pimienta, a gusto.

Para la salsa de cheddar

100 cc de leche

100 g de queso feteado cheddar Dia.

Cebolla de verdeo.

Sal y pimienta, a gusto.

Los chicken fingers salen dorados por fuera y tiernos por dentro. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Cortar el pollo en tiras y reservar. Armar una mezcla con la leche, el agua, el huevo, sal, pimienta, tomillo, pimentón y la harina. Pasar las tiras de pollo por la mezcla y luego por todas las papas fritas rotas. Reservar. Para la salsa cheddar, calentar la leche y sazonar. Antes de que hierva, poner el queso cortado bien fino y batir hasta formar la crema. Freír las tiritas de pollo y acompañar con la salsa.

Para más recetas entrá a https://www.cucinare.tv/