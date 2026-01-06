Cuando llega el verano la picada con rabas, acompañada con buñuelos de acelga, es ideal para sofocar el calor. Crocantes por fuera y tiernas por dentro, estas frituras funcionan como entrada, picada o incluso como un plato principal si se cocinan en cantidad.

En esta propuesta se combinan tres clásicos que nunca fallan: buñuelos de acelga bien dorados, rabas a la romana livianas y aceitunas rellenas apanadas, todo acompañado por un dip de curry ahumado que suma carácter. La clave está en respetar los tiempos de fritura y trabajar con aceite bien caliente para lograr una textura seca y pareja.

Ingredientes para la picada de verano

Para los buñuelos

400 g de espinaca congelada.

Una cebolla.

100 g de queso rallado.

Un huevo.

200 g de harina leudante.

150 cc de leche.

Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto.

Aceite para freír, c/n.

Un limón.

Para las rabas a la romana

500 g de tubos de calamar

2 huevos.

100 g de harina.

50 cc de agua fría.

Sal, a gusto.

Una cdta de pimentón.

Una cdta de ajo en polvo.

Aceite para freír.

Limas, c/n.

Perejil para decorar.

Para las aceitunas rebozadas

300 g de aceitunas rellenas.

100 g de harina.

2 huevos.

300 g de panko.

Aceite para freír, c/n.

Para el dip de curry ahumado

100 cc de leche.

Un diente de ajo.

Gotas de limón

Una pizca de sal.

185 cc de aceite.

Una cda de curry ahumado.

El marinado de las rabas, clave para que esta receta salga sabrosa. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Buñuelos

Descongelar y retirar todo el excedente de agua de la espinaca congelada y reservar. Cortar la cebolla en juliana y llevarla a una sartén con un poco de aceite. Agregar sal y azúcar, y cocinar durante 10 minutos a fuego a bajo. Reservar. En un bowl, mezclar con un batidor de mano, la harina, el huevo y la leche. Colocar la cebolla cocida, la espinaca, el queso rallado y los condimentos en el bowl de la mezcla de harina huevo y leche. Calentar aceite en una olla y, con ayuda de una cuchara sopera, llevar a freír la mezcla de los buñuelos. Cocinar hasta que estén doraditos y servir.

Rabas a la romana

Secar los tubos de calamar con papel absorbente y reservar. En un bowl, hacer la mezcla con la mitad de la harina, con los huevos , el agua, la sal y el ajo en polvo. Incorporar los tubos de calamar a la mezcla anterior, retirar con un tenedor cada tubo de calamar sacando el excedente la mezcla. En un bowl, colocar el resto de la harina y pasar los tubos de calamar una vez más antes de freír. Freír en aceite caliente.

Aceitunas rellenas rebozadas

Pasar las aceitunas por harina, luego por el huevo batido y, por último, por el panko. Freír en aceite caliente hasta que estén doradas.

Dip de curry ahumado

En un recipiente, colocar la leche, el diente de ajo, las gotas de limón, la sal, el curry ahumado y el aceite. Mixear hasta que la preparación quede bien emulsionada.

