Las papas fritas pueden parecer simples, pero lograr esa textura crocante por fuera y tierna por dentro tiene su ciencia. El secreto está en la doble cocción: primero se cocinan en aceite frío o a fuego bajo hasta que están tiernas, luego se las retira, se deja reposar y por último se vuelven a freír a fuego fuerte hasta dorarlas.

Este método asegura que queden perfectas por fuera y suaves por dentro, sin absorber exceso de grasa. Además, esta preparación permite jugar con los condimentos: se les puede sumar sal gruesa, hierbas aromáticas o un toque de pimentón dulce para realzar el sabor aún más.

Ingredientes para papas fritas

2 papas negras.

Agua, c/n.

½ cda de sal.

3 cdas de azúcar.

Agua, c/n.

Aceite.

Una cda de harina.

Rollo de cocina y recipiente hermético.

Procedimiento

Pelar y cortar las papas. Colocarlas en agua fría 5 minutos. Escurrir con papel. Llevarlas al agua con la mezcla de sal y azúcar. Secarlas. Y freírlas 4 minutos. Secarlas y ponerlas en un recipiente hermético, espolvorear con harina. Al freezer durante 30 minutos. Sacarlas y freír en aceite hasta dorar. Acompañar con barbacoa o dip a gusto.

