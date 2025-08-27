Las papas fritas pueden parecer simples, pero lograr esa textura crocante por fuera y tierna por dentro tiene su ciencia. El secreto está en la doble cocción: primero se cocinan en aceite frío o a fuego bajo hasta que están tiernas, luego se las retira, se deja reposar y por último se vuelven a freír a fuego fuerte hasta dorarlas.
Este método asegura que queden perfectas por fuera y suaves por dentro, sin absorber exceso de grasa. Además, esta preparación permite jugar con los condimentos: se les puede sumar sal gruesa, hierbas aromáticas o un toque de pimentón dulce para realzar el sabor aún más.
Ingredientes para papas fritas
- 2 papas negras.
- Agua, c/n.
- ½ cda de sal.
- 3 cdas de azúcar.
- Agua, c/n.
- Aceite.
- Una cda de harina.
- Rollo de cocina y recipiente hermético.
Procedimiento
- Pelar y cortar las papas.
- Colocarlas en agua fría 5 minutos.
- Escurrir con papel.
- Llevarlas al agua con la mezcla de sal y azúcar.
- Secarlas.
- Y freírlas 4 minutos.
- Secarlas y ponerlas en un recipiente hermético, espolvorear con harina.
- Al freezer durante 30 minutos.
- Sacarlas y freír en aceite hasta dorar.
- Acompañar con barbacoa o dip a gusto.
