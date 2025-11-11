El soufflé de queso azul es un plato gourmet lleno de sabor que se destaca por su textura ligera y una cremosidad que lo vuelve muy amigable en boca. Su presentación, con un dorado delicado, y su aroma y sabor característico lo convierten en una opción elegante y diferente para cualquier ocasión.
Se trata de una receta que combina tradición con toques sofisticados: es ideal para quienes buscan disfrutar de una comida fácil de realizar y en pocos pasos, que una vez sacada del horno se convierte en una verdadera delicia para la mesa.
Ingredientes para el Soufflé de queso azul
- 60 g de manteca.
- 80 g de harina.
- 500 cc de leche entera.
- 200 g de queso azul.
- Sal, c/n.
- Nuez moscada, c/n.
- Pimienta, c/n.
- 4 huevos.
- Manteca adicional (para los moldes).
Procedimiento
- Para la salsa blanca fundir la manteca a fuego suave y agregar la harina hasta formar una mezcla lisa (roux).
- Agregar la leche de a poco y cocinar unos minutos. La consistencia de la salsa debe ser lisa y espesa.
- Incorporar el queso y fundir.
- Montar las claras a punto de nieve y reservar.
- Mezclar las yemas con la bechamel, incorporándolas de a una.
- Unir las claras montadas con movimientos envolventes.
- Enmantecar los moldes y a continuación llenar las 3/4 partes con el batido.
- Por último, cocinar en el horno a 200º hasta que la preparación duplique su volumen y la superficie se dore ligeramente.
- Retirar del horno y servir de forma inmediata.
