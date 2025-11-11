El soufflé de queso azul es un plato gourmet lleno de sabor que se destaca por su textura ligera y una cremosidad que lo vuelve muy amigable en boca. Su presentación, con un dorado delicado, y su aroma y sabor característico lo convierten en una opción elegante y diferente para cualquier ocasión.

Se trata de una receta que combina tradición con toques sofisticados: es ideal para quienes buscan disfrutar de una comida fácil de realizar y en pocos pasos, que una vez sacada del horno se convierte en una verdadera delicia para la mesa.

Ingredientes para el Soufflé de queso azul

60 g de manteca.

80 g de harina.

500 cc de leche entera.

200 g de queso azul.

Sal, c/n.

Nuez moscada, c/n.

Pimienta, c/n.

4 huevos.

Manteca adicional (para los moldes).

Es fundamental trozar y luego batir bien el queso azul para que el soufflé quede cremoso. Foto: Cucinare TV

Procedimiento

Para la salsa blanca fundir la manteca a fuego suave y agregar la harina hasta formar una mezcla lisa (roux). Agregar la leche de a poco y cocinar unos minutos. La consistencia de la salsa debe ser lisa y espesa. Incorporar el queso y fundir. Montar las claras a punto de nieve y reservar. Mezclar las yemas con la bechamel, incorporándolas de a una. Unir las claras montadas con movimientos envolventes. Enmantecar los moldes y a continuación llenar las 3/4 partes con el batido. Por último, cocinar en el horno a 200º hasta que la preparación duplique su volumen y la superficie se dore ligeramente. Retirar del horno y servir de forma inmediata.

