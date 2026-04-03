Luego de su regreso al país para vestir la camiseta de Boca Juniors, Leandro Paredes tomó una decisión clave en lo personal: instalarse junto a Camila Galante y sus hijos en una imponente propiedad ubicada en un exclusivo barrio privado de la localidad de Canning.

La familia eligió el country Saint Thomas, un entorno que combina tranquilidad, seguridad y cercanía con el predio del club, lo que le permite al mediocampista mantener una rutina cómoda sin resignar calidad de vida.

LA LUJOSA CASA DE LEANDRO PAREDES EN CANNING

La vivienda de Leandro Paredes se destaca por su amplitud y privacidad, ya que está construida sobre dos lotes dentro del barrio. Esto no solo le brinda mayor espacio, sino también un entorno ideal para disfrutar en familia.

Uno de los grandes protagonistas del exterior es el parque, donde se impone una pileta climatizada que puede usarse durante todo el año, convirtiéndose en uno de los lugares preferidos tanto del futbolista como de su familia.

Así es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante: diseño moderno, pileta climatizada y lagos artificiales | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

Así es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante: diseño moderno, pileta climatizada y lagos artificiales | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

El jardín, además, suma detalles llamativos, como estatuas decorativas que aportan un estilo particular al espacio verde, pensado para el relax y el disfrute al aire libre.

INTERIORES MODERNOS Y ESPACIOS PENSADOS PARA LA FAMILIA

Puertas adentro, la casa mantiene el mismo nivel de sofisticación. Grandes ventanales permiten el ingreso de luz natural y ofrecen una vista privilegiada hacia el parque, generando una conexión constante con el exterior.

Entre los espacios más destacados aparece una sala de juegos especialmente diseñada para sus hijos, un sector que la pareja mostró en varias ocasiones en redes sociales y que refleja la importancia de la vida familiar en su día a día.

Así es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante: diseño moderno, pileta climatizada y lagos artificiales | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

Así es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante: diseño moderno, pileta climatizada y lagos artificiales | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

Así es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante: diseño moderno, pileta climatizada y lagos artificiales | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

Así es la casa de Leandro Paredes y Camila Galante: diseño moderno, pileta climatizada y lagos artificiales | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

El living también ocupa un lugar central dentro del hogar. Amplio y confortable, es el punto de encuentro donde Leandro Paredes suele relajarse, mirar partidos de fútbol en una gran pantalla y compartir momentos con los suyos.

UN COUNTRY CON TODAS LAS COMODIDADES

Además de la casa, el entorno acompaña el estilo de vida de la familia. El barrio privado cuenta con gimnasio, canchas de golf, house y un lago artificial, que le dan un marco exclusivo y convierten al lugar en una verdadera experiencia residencial de alto nivel.