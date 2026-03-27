Después de varios días marcados por rumores de crisis e infidelidad que sacudieron al mundo del espectáculo y del fútbol, Camila Galante y Leandro Paredes decidieron responder con una demostración pública de amor.
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Lejos de alimentar las especulaciones, la pareja eligió mostrarse unida y reafirmar su vínculo con un mensaje directo.
Todo comenzó con una historia de Instagram publicada por Leandro Paredes, donde se lo ve abrazado a la influencer en una imagen íntima, rodeados de flores y con una estética romántica.
Sobre la fotografía escribió: “Felices 16 años juntos, amor de mi vida. Te amo”, acompañado de emojis que reforzaron el tono emotivo del posteo.
La respuesta de Galante no tardó en llegar. La influencer replicó la publicación y contestó: “Te amo con toda mi alma, amor de mi vida”, sumando además un corazón blanco que terminó de sellar el gesto romántico.
EL GESTO DE AMOR ENTRE LEANDRO PAREDES Y CAMILA GALANTE
El gesto llegó tras varios días de especulaciones que vinculaban al mediocampista con la cantante Emilia Mernes, dentro de un escándalo mediático más amplio que también incluyó menciones a Tini Stoessel y a figuras cercanas al entorno de la selección argentina.
La polémica tomó fuerza cuando comenzaron a circular rumores sobre supuestos chats entre una artista y un jugador casado del plantel nacional. Camila desmintió los rumores: “No es a Leandro a quien le escribió”.