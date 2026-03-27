Después de varios días marcados por rumores de crisis e infidelidad que sacudieron al mundo del espectáculo y del fútbol, Camila Galante y Leandro Paredes decidieron responder con una demostración pública de amor.

Lejos de alimentar las especulaciones, la pareja eligió mostrarse unida y reafirmar su vínculo con un mensaje directo.

Todo comenzó con una historia de Instagram publicada por Leandro Paredes, donde se lo ve abrazado a la influencer en una imagen íntima, rodeados de flores y con una estética romántica.

Sobre la fotografía escribió: “Felices 16 años juntos, amor de mi vida. Te amo”, acompañado de emojis que reforzaron el tono emotivo del posteo.

Leandro Paredes y Camila Galante rompieron el silencio tras los rumores de crisis: “Amor de mi vida” | Créditos: Instagram @ccamilagalantee

La respuesta de Galante no tardó en llegar. La influencer replicó la publicación y contestó: “Te amo con toda mi alma, amor de mi vida”, sumando además un corazón blanco que terminó de sellar el gesto romántico.

EL GESTO DE AMOR ENTRE LEANDRO PAREDES Y CAMILA GALANTE

El gesto llegó tras varios días de especulaciones que vinculaban al mediocampista con la cantante Emilia Mernes, dentro de un escándalo mediático más amplio que también incluyó menciones a Tini Stoessel y a figuras cercanas al entorno de la selección argentina.

Leandro Paredes y Camila Galante rompieron el silencio tras los rumores de crisis: “Amor de mi vida” | Créditos: Instagram @palivarela

La polémica tomó fuerza cuando comenzaron a circular rumores sobre supuestos chats entre una artista y un jugador casado del plantel nacional. Camila desmintió los rumores: “No es a Leandro a quien le escribió”.