Eugenia Ruiz, la participante que quedó en cuarto lugar en Gran Hermano 2024-2025, fue por primera vez a LAM y contó por qué dejó de ejercer la medicina y sorprendió con el motivo.

En primer lugar, la mujer de Santiago del Estero dijo que “le hacía mal y se la pasaba llorando” cada vez que atendía un caso que la impactaba.

En segundo lugar, Eugenia expuso que su gran pasión es actuar y que por eso ingresó a Gran Hermano.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

EUGENIA RUIZ DE GRAN HERMANO CONTÓ POR QUÉ DEJÓ DE EJERCER COMO MÉDICA

Fefe Bongiorno: -Vos sos médica, ¿en qué momento decidiste dejar de ejercer?

Eugenia Ruiz: -Sí, yo soy médica. Yo estaba haciendo auditoría médica y cuando entré a la casa de Gran Hermano dije “chau”. Pero hice guardias médicas en un hospital. Es lo único que he hecho de medicina.

Ángel de Brito: -¿Qué fue lo peor que te pasó en la guardia?

Eugenia: -¡Ay, no! Un montón de cosas. Yo tengo un problema, lloro por cualquier cosa. Por eso es que no me dedico a la medicina. No me hace bien.

Marcela Feudale: -¿Ni siquiera hacés consultorio médico?

Eugenia: -Cuando hacía guardias, hacía ambulancias...

Feudale: -Eso es heavy.

Ángel: -Pero, ¿lo peor que te pasó en la guardia que fue? Porque es un lugar de drama.

Eugenia: -Traer gente a emergentología y que muera. O lloraba por cosas más estúpidas. Por ejemplo: un chico iba a la guardia porque le dolía la panza, pero se tenía que tomar tres trenes, lavaba platos, y me largaba a llorar. No sabía cómo ayudar. Me quedaba una semana pensando en ese chico. No me hacía bien. Y así quedé.

Yanina Latorre: -¿Te metiste en la casa para ser famosa?

Eugenia: -Para ser famosa, no...

Yanina: -Para meterte en el medio, disculpame la pregunta.

Eugenia: -Más que en el medio, yo quiero actuar y quiero panelear, que es mi segunda pasión. Lo segundo ya lo he conseguido. Voy a ser panelista de El Debate, en el próximo GH. Le voy a serruchar el piso a la Ubfal.

