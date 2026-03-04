En las últimas horas, Tato Algorta se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de que trascendiera que había protagonizado un accidente vial. Mientras la noticia circulaba entre los usuarios y generaba preocupación entre sus seguidores, el ganador de Gran Hermano había mantenido silencio.

La periodista Laura Ubfal fue una de las primeras en aportar información sobre el estado del actual panelista del reality, ya que aseguró haber hablado con él y llevó tranquilidad a quienes seguían el caso.

El auto de Tato Algorta tras el accidente en Uruguay.

EL MENSAJE DE TATO ALGORTA DESPUÉS DEL ACCIDENTE

A través de un video publicado en sus historias de Instagram, Tato Algorta contó cómo se encuentra después del choque y buscó transmitir calma a sus seguidores.

“El auto se hizo mierda… pero yo estoy bien”, expresó con franqueza al describir el impacto que sufrió su vehículo.

El ex participante del reality calificó lo sucedido como “una desgracia con suerte”, remarcando que, más allá de los daños materiales, su estado de salud es bueno.

En el mismo mensaje, Tato Algorta explicó que decidió ir al hospital para realizarse un chequeo general por precaución.

Crédito: Instagram

Según detalló, sufrió un golpe en la rodilla y en una de las costillas, por lo que prefirió hacerse estudios médicos para descartar cualquier complicación.

El influencer agradeció además los mensajes de apoyo y la preocupación de sus seguidores, que estuvieron atentos a su estado luego de conocerse la noticia.

Más allá del susto, el ganador de Gran Hermano también aprovechó el momento para compartir una reflexión personal. “Le saco lo positivo como oportunidad de la vida para replantearme algunas cositas antes de que sea tarde”, expresó.