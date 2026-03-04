Tato Algorta sufrió un accidente vial en Uruguay y la noticia generó fuerte preocupación en redes sociales.

En un primer momento, Pepe Ochoa aseguró que el campeón de la última edición de Gran Hermano había volcado, lo que encendió las alarmas entre sus seguidores.

Sin embargo, con el correr de las horas se aclaró el panorama. Según contó Laura Ubfal, el propio Tato le confirmó que el vehículo no dio vueltas, aunque sí terminó con importantes destrozos producto del impacto.

“Está muy bien, eso es lo importante”, remarcaron desde su entorno, llevando tranquilidad sobre su estado de salud.

Santiago “Tato” Algorta (Foto: Movilpress)

Así quedó el auto de Tato Algorta tras el accidente en Uruguay

En paralelo, comenzó a circular en X una imagen del auto después del accidente: la foto fue compartida por El Laucha, donde se observa un fuerte golpe en el techo y visibles daños en la carrocería.

Así quedó el auto de Tato Algorta tras el accidente en Uruguay (captura de X)

Desde la pantalla de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro también se refirió al tema y buscó calmar al público: “No le pasó nada. El auto sí tuvo bastantes destrozos, pero él está muy bien. Ya charló con la producción y eso es lo importante. Un abrazo le mandamos”.

