En las últimas horas, un fragmento de video de Gran Hermano se volvió viral en X luego de que algunos usuarios denunciaran la supuesta aparición de un celular dentro de la casa más famosa del país.

La escena, que muestra a dos participantes conversando en el jardín, generó especulaciones inmediatas sobre un posible incumplimiento de las reglas del reality. El clip corresponde a un momento en el que Pincoya y Zilly dialogan con el nuevo líder del juego.

Denuncian la aparición de un celular en la casa de Gran Hermano Generación Dorada (Foto: X).

Mientras caminan por el sendero del patio, un objeto rectangular y de color claro se ve fugazmente en la parte inferior de la pantalla. Varios usuarios interpretaron que se trataba de un teléfono móvil, algo estrictamente prohibido dentro del programa.

¿SE VIO REALMENTE UN CELULAR EN GRAN HERMANO?

Sin embargo, al observar con detenimiento la imagen original y el video completo, se puede comprobar que no se trata de ningún dispositivo electrónico. Lo que se ve en el suelo es simplemente una de las franjas claras que forman parte del diseño del piso del jardín, que combina cemento con líneas pintadas en tonos claros.

La confusión se produjo por el ángulo de cámara y el movimiento de los participantes, que por un instante generan un efecto visual que puede parecer un objeto apoyado en el piso. Pero en ningún momento se aprecia un celular ni ningún elemento ajeno a la escenografía habitual de la casa.

Preguntas frecuentes

¿Apareció un celular en la casa de Gran Hermano?No. Lo que se vio en el video viral es una franja clara del piso del jardín, no un teléfono móvil.

¿Está permitido el uso de celulares en Gran Hermano?No. Los participantes no pueden tener celulares ni ningún dispositivo que los conecte con el exterior.

¿La producción dio explicaciones?No hubo comunicado oficial porque no existió ninguna irregularidad comprobada. La polémica surgió únicamente en redes sociales.