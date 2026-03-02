Este lunes 2 de marzo, los televidentes de Gran Hermano eliminaron de la casa al primer participante de una placa conformada por cinco famosos, a saber: Yanina Zilli, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia, Brian Sarmiento y Solange Abraham .

Ya desde el inicio, Santiago del Moro comenzó a especular a qué participantes irían bajando de la placa hasta que le llegó el turno a Emanuel Di Gioia, el participante que estuvo a punto de ganar la edición del 2011, de desarmar su valija.

Gran Hermano Generación Dorada: la primera placa de nominados (Foto: captura Telefe)

La siguiente en salir de placa fue Solange Abraham, otra ex participante de la edición 2011 que entró en la segunda gala y no tuvo pruritos en ocuparle la cama a Daniela de Lucía, que regresó este domingo de hacer el duelo por su padre.

A QUÉ PARTICIPANTE ELIMINARON DE GRAN HERMANO EN LA GALA DE ESTE DOMINGO

El tercer participante en dejar la placa de nominados fue el ex futbolista Brian Sarmiento, que la semana pasada fue muy cuestionado por quedarse totalmente desnudo. Y si bien estaba en su habitación, lo hizo sin reparar que había mujeres presentes.

En la última instacia quedaron Gabriel Lucero, el creador de Gente Rota, y la ex vedette Yanina Zilli, que planteó su juego como antagonista de Andrea del Boca. Y quién dejó la casa fue: Gabriel Lucero, el preferido en las encuestas.

TODOS LOS DETALLES DE LA ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO

¿En qué horario y en qué canales se puede ver la eliminación de Gran Hermano: Generación Dorada?

Como todos los lunes, las galas de eliminación empiezan a las 22.15 y se pueden ver a través del canal especial de Direct TV y en Telefe en vivo (canal 12 en Telecentro, canal 1001 en Telecentro HD, canal 10 en Flow, canal 123 en Direct TV canal 1123 en Directv HD).

¿Cómo se vota a los nominados a abandonar la casa de Gran Hermano: Generación Dorada?

Para participar de la votación se debe enviar un SMS con la palabra GH al 9009 o mediante el código QR que aparece en distintos momentos en las transmisiones de Telefe y Direct TV.

¿Quiénes fueron hasta ahora los eliminados de Gran Hermano: Generación Dorada?

El único participante eliminado de Gran Hermano Generación Dorada hasta el momento es: Gabriel Lucero

¿Quiénes son los participantes de Gran Hermano: Generación Dorada?

Andrea Del Boca, Emanuel Di Gioia, Lola Poggio, Carmiña Masi, Tomy Riguera, Jennifer “La Pincoya” Galvarini, Brian Sarmiento, Danelik Galazan, Manuel Ibero, Catalina “Titi” Tcherkaski, Gisela “Yipio” Pintos, Daniela de Lucía, Juani Car, Nicolás “Nick” Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga, Eduardo Carrera, Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Nazareno Pompei, Luana Fernández, Franco Poggio y Carla “Carlota” Bigliani.

