La casa de Gran Hermano: Generación Dorada sumó este domingo a una nueva jugadora que llegó para cambiar el clima y encender la competencia junto al regreso de Daniela de Lucía. Carla Bigliani (48), a quien todos conocen como “Carlota” o “Hola Potra”, finalmente cruzó la puerta más famosa del país y cumplió el sueño que venía persiguiendo hace años.

Desde el primer minuto, Carla se mostró auténtica y sin filtro. En su carta de presentación, contó que trabaja desde su casa, lo que le permite organizar su rutina y, sobre todo, cuidar a sus hijas. “Es bastante cómodo, puedo cuidar a mis hijas”, explicó, dejando en claro que la familia es su prioridad.

Foto: captura Telefe

Amante de los animales, Carla convive con dos gatos y un perro en la casa que siempre soñó tener. El detalle que más disfruta es el jardín y la clásica Pelopincho, donde pasa gran parte de su tiempo libre.

Leé más:

Gran Hermano | Divina Gloria reapareció en La Noche de los ex y reveló: “Me enamoré”

QUIÉN ES CARLA BIGLIANI, “CARLOTA”, LA NUEVA PARTICIPANTE DE GRAN HERMANO

Pero detrás de esa postal hogareña, hay una mujer que buscaba un cambio radical. “Tenía ganas de cambios y acá están”, lanzó, dejando en claro que su ingreso a Gran Hermano es mucho más que una aventura televisiva: es una apuesta fuerte para salir de la zona de confort.

“Carlota” no oculta que su llegada al reality fue casi una obsesión. “Me empecé a visualizar total, a nivel mil”, contó entre risas. Tanto insistió con su sueño que, según ella misma relató, tiene “a todo el barrio podrido” hablando de su ingreso a la casa. Lo repite en el supermercado, con sus clientas y con cualquiera que se cruce: “Carlota 999”, su eslogan de campaña que ya empezó a circular en redes.

Carla "Carlota" Bigliani (Foto: captura Telefe)

Con varios apodos que refuerzan su identidad digital y una personalidad arrolladora, Carla Bigliani se perfila como una de las participantes que pueden aportar frescura, humor y mucho juego en esta edición de Gran Hermano. Su llegada, como reemplazo de Divina Gloria, ya generó expectativa entre los fanáticos y promete dar que hablar en las próximas galas.

Si bien Ángel de Brito y Guido Zaffora habían adelantado hace unas horas que las que iban a ingresar a la casa eran Inés Lucero de Survivor y Alejandra Majluf, la realidad mostró algo muy diferente.

Leé más:

Gran Hermano Generación Dorada: De Brito ventiló quiénes son las nuevas famosas que llegan a la casa

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.