La expectativa crece en la casa de Gran Hermano. Tras una semana de tensiones, alianzas y estrategias al límite, el público ya está votando para decidir quién se va del reality este lunes. Con una placa multitudinaria y perfiles muy fuertes en riesgo, las encuestas en redes sociales y medios de comunicación ya marcan una tendencia clara, aunque con resultados sorprendentemente divididos.

LOS NOMINADOS DE LA PRIMERA SEMANA DE GRAN HERMANO 2026

La gala de eliminación de Gran Hermano Generación Dorada de este lunes cuenta con cinco participantes en la cuerda floja:

Brian Sarmiento

Emanuel Di Gioia

Gabriel Lucero

Sol Abraham

Yanina Zilly

Los primeros nominados de Gran Hermano 2026 (Foto: Instragram/@granhermanoar).

¿QUÉ DICEN LAS ENCUENTAS HOY?

A medida que se acerca la gala conducida por Santiago del Moro, los sondeos de opinión muestran un escenario de incertidumbre donde dos nombres concentran la mayoría de los votos negativos.

Uno de los termómetros más fieles de lo que sucede en el programa es la encuesta de Gastón Trezeguet. El productor y analista del reality lanzó una consulta que ya acumula miles de votos. Según la captura de su perfil oficial, Gabriel Lucero es el máximo candidato a abandonar la casa con más del 60% y le sigue Brian Sarmiento con el 20%.

Quién se va de Gran Hermano 2026 este lunes 2 de marzo (Foto: X/@gastontrezeguet).

Por otro lado, el portal de noticias TN mantiene activo su propio sondeo de Gran Hermano, donde el panorama es distinto y mucho más ajustado ya que Yanina Zilli es la que lidera la intención de voto para irse con el 35% y le sigue Gabriel Lucero.

Quién se va de Gran Hermano 2026 este lunes 2 de marzo (Foto: captura de TN).

¿CUÁNDO Y DÓNDE VER LA GALA DE ELIMINACIÓN DE GRAN HERMANO?

La gala donde se conocerá al nuevo eliminado de Gran Hermano Generación Dorada se llevará a cabo este lunes 2 de marzo a las 22:30 horas por la pantalla de Telefe. También se podrá seguir en vivo a través de DGO y las redes oficiales del programa.

