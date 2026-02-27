El escándalo de Brian Sarmiento al mostrar los genitales dentro de Gran Hermano Generación Dorada es minúsculo en comparación al planteo de Tessie Poza, ya que la madre de la hija del exfutbolista hizo un planteo judicial en su contra.

“Pide el embargo de su cachet en GH porque no le pasa alimentos a su hija de 10 años, Frida”, resumió Laura Ubfal en base a lo que comentaban en El Ejército de la Mañana.

Si bien lo que cobra Sarmiento en el reality de Telefe es apenas superior al salario mínimo vital y móvil, el gesto apunta a intimar al también ex ShowMatch.

Laura Ubfal adelantó que Brian Sarmiento podría ser embargado. Por: Fernando Gatti

De hecho, la propia Tessie había blanqueado sus conflictos con el papá de Frida, y lo acusó de “abandono”.

La relación de Brian Sarmiento con su hija de 10 años

“La última vez que lo vimos fue cuando estuvimos de visita hace dos años en Argentina. Estuvimos una semana, después él se ofendió, no lo vimos más”, relató Tessie en una entrevista para el streaming Bondi TV.

Frida, la hija de Brian Sarmiento. (Foto: @tessiepoza)

Cuando le preguntaron por el último contacto entre Brian y su hija, Poza fue contundente: “Mi hija cumplió años y él le escribió por Instagram: ‘Feliz cumpleaños, ¿cuándo podemos hablar?’. La nena le agradeció el saludo, pero no quiso hablar por teléfono con él”.

Tessie explicó que la distancia entre padre e hija se profundizó tras una conversación que marcó a la nena: “La última conversación que tuvieron, ella me explicó que Brian le dijo ‘no la escuches a tu mamá, ella te miente’. Y Frida no soporta que nadie le diga algo así de la mamá”.