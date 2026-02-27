La imagen de Andrea del Boca consolando a Kennys Palacios parecía parte de una novela, y si bien muchos en las redes sociales descreen de la sinceridad tanto de la actriz como del peluquero, el novio del confidente de Wanda Nara rompió el silencio.

“Lo vi muy sensible. Creo que le pegó bastante la muerte del papá de la participante (Daniela de Lucía) y como que eso le hizo pensar mucho en el afuera, en el de su papá, en el de su abuela. También en nosotros...”, afirmó Roi Orbegozo.

“Lo conozco y sé que es el llanto de verdad. Para mí no está actuando, es verdad todo lo que piensa y todo lo que dijo”, continuó.

Kennys Palacios y Roi Orbegozo anunciaron su compromiso de boda, tras 14 años.

Aunque reconoció que la distancia no es nueva para ellos: “Cuando él se da de viaje por trabajo un año, dos años afuera, yo viajo o él se lleva a una escapada para acá a Argentina. Siempre estamos tratando de coordinar”.

El novio de Kennys y el aislamiento

En pareja hace 14 años y con planes de casamiento, Roi sopesó: “Ahora el aislamiento de la casa es total. Lo tenemos que llevar”.

“Él tenía muchas dudas de ingresar. Pero yo lo animé... También es su momento para que lo haga. Es algo único Gran Hermano”, remató el novio de Kennys Palacios.