Una noche cargada de tensión y emociones se vivió en Gran Hermano Generación Dorada cuando se conoció qué participantes lograron salir de la placa de nominados. Entre ellos estuvo Jennifer “La Pincoya” Galvarini, quien no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre.

Además de la chilena, también bajaron de placa Carmiña Masi y Manuel Ibero. En tanto, continúan nominados Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

Pincoya fue bajada de la placa en Gran Hermano Generación Dorada y rompió en llanto en vivo (Foto: Telefe)

Así reaccionó Pincoya tras ser bajada de placa en Gran Hermano Generación Dorada

Apenas supo que seguía en la casa, Pincoya habló directamente a cámara y dejó ver su lado más sensible.

“No quiero llorar, porque ustedes saben que yo no lloro. Pero estoy súper contenta”, comenzó diciendo, visiblemente emocionada.

La participante confesó que estaba preparada para irse: “Irme a la primera, yo ya estaba preparada, yo dije ya, me voy, me voy´´. Pero igual, estoy emocionada. Gracias. Muchas gracias a la gente que me apoyó afuera”.

Entre lágrimas, humor y tratando de mantener el maquillaje intacto, agregó: “Gracias a mi gente que me quiere mantener acá. Yo soy complicada. Me trato de mantener equilibrada, pero me sale todo”.

Incluso Pincoya bromeó en medio del llanto: “No quiero llorar delante de ellos… Ay, se me van a salir las pestañas”.

Con la espontaneidad que la caracteriza, cerró con una promesa para el público: “Voy a seguir igual. Más chiflada que antes. Yo confiaba que me iba a quedar. Y hasta donde sea. Vine a pasarlo bien”.