A pocos días de haber comenzado Gran Hermano: Generación Dorada, los participantes expresaron sus votos en el confesionario en la primera gala de nominación y, tras quedar ocho participantes en placa, Santiago del Moro anunció en vivo quiénes bajaron y quiénes quedaron al borde del abismo.

“Uno de ustedes abandona la casa el próximo lunes”, advirtió el conductor del reality de Telefe, sin filtro. Y mostró los sobres con el veredicto del público que, hasta el momento, era votación positiva; y a partir de ahora, será negativa.

Aquellos nombres que estaban en los sobres dorados se ganaron el pase directo a continuar en carrera. Ellos son: Carmiña Masi, Jennifer “La Pincoya” Galvarini y Manuel Ibero.

Foto: Captura (Telefe)

Por el contrario, en el sobre rojo, se encontraban los nombres de los participantes que deberán esperar la decisión del público para conocer quién será el primer eliminado de esta edición.

Quiénes dirimirán su permanencia en el programa son: Yanina Zilli, Brian Sarmiento, Gabriel Lucero, Emanuel Di Gioia y Solange Abraham.

Santiago del Moro: “Uno de ustedes, chicos, abandona la casa el próximo lunes. Fuerza, a pensar… y así es la competencia, así es el juego”.

De esta manera, tres participantes lograron respirar aliviados y asegurarse una semana más dentro de la casa. Pero para el resto, el panorama es crítico.

Santiago del Moro en Gran Hermano Generación Dorada (Foto: captura de Telefé).

ESCÁNDALO EN GRAN HERMANO: REVELAN QUÉ PARTICIPANTE HIZO TRAMPA ANTES DE ENTRAR Y TUVO INFORMACIÓN CLAVE

Un nuevo escándalo gira en torno a Gran Hermano: Generación Dorada. Cuando parecía que todo estaba bajo control en la previa al ingreso de los participantes, una fuerte versión puso en duda la transparencia del aislamiento obligatorio antes de entrar a la casa.

La bomba la lanzó Majo Martino en Sálvese Quien Pueda, donde aseguró que uno de los concursantes no se habría aislado el día que correspondía y, como consecuencia, habría tenido acceso a información importante.

“Los chicos que entraban el lunes se aislaron el sábado. Los que entraban el martes les tocaba el domingo. Pero hay un participante muy amigo de la casa que no se aisló el domingo”, relató la panelista.

Kennys Palacios de Gran Hermano (Foto: gentileza Telefe)

Según detalló, esta persona recién se habría aislado el lunes a las 19 horas, “con muy poco tiempo de anticipación, estaba arrancando la gala”, cuando el resto ya llevaba más de 24 horas sin contacto con el exterior.

El punto más polémico tiene que ver con la filtración de una supuesta placa con nombres de participantes que comenzó a circular el domingo: “La filtración le dio muchísimos beneficios porque es el único personaje que supo con quién iba a estar adentro de la placa”, afirmó Majo.

Finalmente, Majo reveló el nombre del participante señalado, estilista e íntimo amigo de Wanda Nara: “El que se aisló a último momento y conoció todos los nombres de todos los participantes antes de entrar a la casa es el señor Kennys Palacios”.