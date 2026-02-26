Mavinga es una de las participantes de Gran Hermano Generación Dorada que más llama la atención por cada relato.

La historia de vida de la congoleña es muy fuerte: “Mi mamá murió cuando tenía 4 años. Crecí de casa en casa, de tía en tía. A los 7 años fui secuestrada por mi tía materna. Me maltrató como una hija de p… A los 12 me escapé”.

La participante de Gran Hermano profundizó: “Me fui a trabajar de moza. Me cagaban a palos, me acuerdo del primer día. Al segundo día volví a buscar trabajo de nuevo”.

Y cerró su crudo relato: “Me dieron trabajo porque yo era muy flaquita, pero con muchos melones… a los franceses les gustan flaquitas con tetas”.

Mavinga de Gran Hermano contó que organiza fiestas electrónicas: “Los duendes venden ‘cositas’” (Foto: gentileza Telefe)

MAVINGA ORGANIZA FIESTAS ELECTRÓNICAS

En las últimas horas, la congoleña charlaba en la galería con Brian Sarmiento, a quien le contó que organiza fiestas electrónicas.

El exfutbolista le consultó por lo que se vende en esos contextos, además de alcohol: “Hay ‘cositas’. Los duendes venden ‘cositas’... ‘Cositas ricas’”.

“‘Esas cositas ricas las quiero’, dijo el Kun”, expresó Brian y repreguntó qué más se vendía. “Barritas de cereal, tequila, tragos, gomitas”, sentenció Mavinga para cerrar el tema.