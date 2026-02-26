En la primera noche de nominación de Gran Hermano Generación Dorada, Santiago del Moro habló en vivo con los participantes y recogió una fuerte acusación de Nazareno Pompei contra Kennys Palacios.

El exfutbolista aseguró que el peluquero de Wanda Nara intentó meterse en la ducha con él y la reacción de Kennys no tardó en llegar.

Kennys Palacios y Nazareno Pompei, cruce en Gran Hermano (Foto: Telefe)

¿Kennys Palacios se quiso meter en la ducha con Nazareno Pompei?

“Estoy 10 puntos. Soy muy cariñoso”, dijo Nazareno, luego de que Del Moro expusiera que lo había visto muy afectuoso en la casa, a tres días del estreno de la temporada.

Al instante, Kennys acotó con picardía: “Acá los chicos se enamoran muy rápido”.

Y la respuesta del exfutbolista fue inesperada: “No, no, que no sea celoso. Él me prestó el pantalón. Y se me quiso meter en la ducha”.

Con bronca, el peluquero de Wanda Nara aseveró que su compañero estaba mintiendo: “No, por suerte las cámaras están las 24 horas. Si miente, nominado la próxima”.