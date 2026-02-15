Kennys Palacios es conocido por ser uno de los aliados más fieles de Wanda Nara. Siempre que alguien la critica o surge algún escándalo, él es el primero en salir a defenderla, ya sea contra periodistas, Mauro Icardi o la China Suárez.

Por eso, su último posteo en redes sociales, el peluquero dejó a todos con la boca abierta. Kennys publicó en su cuenta de X: “En el Barro 2”, acompañado de emojis de fuego, haciendo referencia a la segunda temporada del spin off de El Marginal, donde actúa nada menos que la China Suárez.

Foto: captura Twitter/ X @KennysPalacios Por: Hernan Jorge Khatchadourian

La serie se estrenó el 13 de febrero y venía generando mucha expectativa, pero lo que nadie esperaba era que el propio Palacios, tan cercano a Wanda, saliera a bancar un proyecto protagonizado por la actriz con la que la conductora tuvo varios cruces mediáticos.

Leé más:

La tremenda frase que Mauro Icardi habría dicho de Wanda Nara tras el escándalo de los chats y llamados

EL POSTEO DE KENNYS PALACIOS CON EL QUE TRAICIONÓ A WANDA NARA POR LA CHINA SUÁREZ

Como era de esperarse, el comentario de Kennys no pasó desapercibido. Las respuestas no tardaron en llegar y muchos usuarios lo cuestionaron por apoyar a la China. “Esta sí que no la venía venir, que triste” y “Uno que está jugando con fuego”, fueron algunas de las respuestas al posteo.

Foto: captura Twitter/ X @KennysPalacios Por: Hernan Jorge Khatchadourian

“Kenny enojado porque Wanda no lo llevo de paseo con sus dos nuevas amigas pagas, arrancó a ver En el barro”, “Epa, Kennys. ¿Esto no te va a costar caro?” y “El Kennys objetivo si que no me lo esperaba”, fueron otros comentarios.

Foto: captura Twitter/ X @KennysPalacios Por: Hernan Jorge Khatchadourian

Sin embargo, el estilista no se quedó callado y respondió directo: “Perdón, ¿qué tiene que ver la serie? Dios, que enferma la gente, besos”. El revuelo también reavivó rumores sobre la relación entre Kennys y Wanda, aunque por ahora, ninguno de los dos salió a aclarar si hay algún cortocircuito entre ellos.

Leé más:

Wanda Nara, Maxi López, Leo Messi y Antonela Roccuzzo: así empezaron los famosos el festejo de San Valentín

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.