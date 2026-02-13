En la antesala de San Valentín, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena por un gesto que dio que hablar —y mucho— en redes sociales. La conductora de MasterChef Celebrity compartió en sus historias una imagen que despertó sospechas sobre su presente sentimental con Martín Migueles.

La foto en cuestión muestra una escena distendida y familiar durante el cumpleaños de una de las hijas que Wanda tuvo con Mauro Icardi. Entre espuma y un clima festivo al aire libre, el detalle que llamó la atención fue el crédito original de la imagen: Migueles fue quien capturó el momento y lo publicó primero en su cuenta personal.

Lejos de pasar desapercibido, el reposteo de Wanda fue leído por muchos como algo más que un simple gesto amable. En tiempos donde cada movimiento digital se analiza al milímetro, la cercanía virtual entre la empresaria y su ex volvió a poner sobre la mesa la pregunta inevitable: ¿hay chances de una segunda oportunidad?

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara) Por: Fabiana Lopez

WANDA NARA VOLVIÓ A DECLARARSE SOLTERA Y REVELÓ QUÉ EDAD TIENE QUE TENER UN HOMBRE PARA CONQUISTARLA

Wanda Nara volvió a ser noticia tras referirse, una vez más, a su situación amorosa. Lejos de los rumores y especulaciones, la conductora de MasterChef Celebrity dejó en claro que está soltera (tras ponerle punto final a su noviazgo con Martín Migueles), y se animó a revelar qué rango de edad debe tener un hombre para llamar su atención.

Todo se dio durante una divertida conversación con Evangelina Anderson e Ian Lucas, donde Wanda no esquivó ninguna pregunta. Ante la consulta sobre si sigue soltera, la presentadora no dudó: “Sí”, atinó a decir.

Pero eso no fue todo. Después de Ian asegurara que tiene amigos para presentarle, la empresaria reparó en un detalle especial: “¿En serio? ¿Pero de tu edad no?”, quiso saber. Pero el joven de 26 años fue contundente: “No, más grandes”.

Foto: Captura (Telefe)

Finalmente, cuando le preguntaron directamente qué edad le gusta en un hombre, fue clarísima: “A ver, entre 30 y 45 años”, cerró, en medio de esta nueva etapa de su vida.

¡Para tomar nota!